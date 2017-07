Ius soli, Cécile Kyenge canta Vasco Rossi: «Sarà un'Alba chiara per gli immigrati»

ROMA - Radio Rock 106.6 si è aggirata negli spazi di Montecitorio per tentare di far chiarezza su un tema che sta animando particolarmente il dibattito politico: la proposta di legge sullo Ius Soli. L'inviato Dejan ha invitato alla Karaoke Rock Bike Cécile Kyenge, che nel corso degli anni ha ricevuto reiterati attacchi dalla Lega Nord proprio per le sue posizioni favorevoli al riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli degli immigrati. L'europarlamentare del Partito Democratico si è dilettata in un intonatissima versione di "Alba Chiara" di Vasco Rossi, prendendola poi a pretesto per rimarcare le proprie posizioni sul ddl in discussione il prossimo autunno: «Sarà un Alba chiara per lo Ius Soli. Infatti da questa canzone si capisce che tutti i ragazzi che crescono oggi sono tutti uguali». «Che siano nati o cresciuti in Italia, che siano arrivati troppo presto - ha proseguito Kyenge - questa cittadinanza darebbe la dignità a queste persone».