In università... a pregare Allah. A Parma la prima moschea dentro un ateneo

PARMA - In università... a pregare Allah. A Parma, su richiesta di un'associazione di studenti islamici, è stata inaugurata la prima moschea all'interno dell'università. La scelta pare molto discutibile. Diversi sono invece i crocifissi appesi nelle aule che non solo discendono da specifiche leggi già passate al vaglio della Corte Costituzionale e dalla Corte europea, ma soprattutto il cristianesimo oltre che una religione rappresenta una tradizione ed una cultura che nei millenni ha plasmato l'Italia e i suoi cittadini. Il fatto che esistano associazioni di studenti islamici lascia perplessi sulla reale volontà di instaurare un rapporto di integrazione. Abbiamo contattato Gianluca Prisco segretario di Azione Universitaria per sapere cosa ne pensasse.