Fratelli d'Italia in piazza a Roma contro lo ius soli

ROMA - Fratelli d'Italia manifestano, a Roma, a pochi passi dal Senato, in piazza delle Cinque Lune, contro lo ius soli. In piazza, oltre ai deputati di Fratelli d'Italia fra cui il capogruppo alla Camera Fabio Rampelli e Ignazio La Russa, anche il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (Fi), Daniela Santanchè (deputata di Fi), Daniele Capezzone (deputato di Direzione Italia). Allestito anche un gazebo per la raccolta delle firme contro la legge, una raccolta, ha spiegato Meloni, «propedeutica a quella che faremo per un referendum abrogativo nel caso la norma dovesse diventare definitiva». Ad animare la manifestazione una pattuglia di qualche decina di giovanissimi del movimento giovanile di Fdi, Gioventù Nazionale.