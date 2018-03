Grillo: «Pil è un concetto che non ha più senso»

ROMA - «Io voglio andare verso quell'orizzonte lì. Voglio capire se c'è un altro modo di pensare il mondo che non delle piccole ridicole ideuzze di contrasto, destra, sinistra o centro. Allora è finita la storia, come diceva quel giapponese, è tutto finito». Lo scrive Beppe Grillo in un post sul suo blog intitolato "Pil contro Pil». «Allora dobbiamo rassegnarci così: che l'1%, 60 famiglie al mondo detengono la ricchezza di 3 miliardi e mezzo di persone. Dobbiamo rassegnarci a questo: a fare parametri con il Pil, prodotto interno lordo? Se togliessimo questo Pil alle argomentazioni degli economisti, professori di cattedra, non saprebbero di che cosa parlare», aggiunge.