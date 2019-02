Quota 100: in Liguria già 2030 domande

GENOVA - Alle 12 di oggi sono state 2030 le domande presentate per poter andare in pensione usufruendo della cosiddetta Quota 100. A fornire il dato è il vicepremier Matteo Salvini. In provincia di Genova le domande sono state 1.065, in quella di Imperia 306, in quella della Spezia 238 e in quella di Savona 421.

Soddisfatto Salvini

«Orgoglioso dei risultati di quota 100, con circa 70mila adesioni in tutta Italia di cui 2.030 in Liguria. È un altro risultato di questo governo, per il quale mi sono speso con particolare impegno. Chi ha il sacrosanto diritto dismettere di lavorare può farlo, e lascia spazio a giovani in cerca di lavoro. Alla faccia della Fornero. Dalle parole ai fatti», dice Salvini.

Durigon: Risultato strabiliante

Per il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon questo è «un risultato strabiliante». Durigon,accompagno dall'assessore regionale al Lavoro Gianni Berrino, ha fatto visita al centro per l'impiego di Genova.