Smantellato traffico di droga in Sicilia: 8 arresti

PALERMO - La Polizia di Siracusa, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha arrestato 8 persone accusate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di droga, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, porto e detenzione illegale di armi ed estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Trigila.

Le indagini della Squadra Mobile

Le indagini sono state condotte dai poliziotti della Squadra Mobile con la collaborazione delle Questure di Milano, Novara e Messina. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, è emerso che l'esponente del vertice del clan mafioso dei Trigila, costantemente affiancato dalla moglie e dall'uomo di sua più stretta fiducia, avrebbe promosso, diretto e organizzato un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, grazie alla quale sarebbe stato in grado di far giungere nella provincia aretusea ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti da immettere sul mercato locale. Una «Vecchia maniera», che si basava sui pregressi legami instaurati nel corso della lunga carriera criminale con i trafficanti di stupefacenti e sull'intimidazione mafiosa, perpetrata a colpi di arma da fuoco e incendio dei mezzi d'opera ai danni delle ditte che non si piegavano alle richieste di denaro.

Le ramificazioni al nord

L'indagine ha documentato, inoltre, l'esistenza e l'operatività di una seconda associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, composta da cittadini marocchini con base operativa nella città di Milano e ramificazioni su Messina e Novara. Il gruppo, grazie ad una vasta e articolata rete di contatti tra l'Italia e il Marocco, era in grado di far giungere sul territorio nazionale rilevanti quantitativi di droga, che venivano ceduti a vari acquirenti presenti sul territorio nazionale. Due degli arrestati risultano, inoltre, indagati del tentativo di estorsione nei confronti dell'impresa impegnata nella realizzazione dello svincolo autostradale di Noto sull'autostrada Siracusa-Gela. Dalle indagini è emerso infatti che, nella notte tra il 19 e il 20 maggio 2017, un gruppo armato, composto da alcuni dei soggetti arrestati, si era recato nel cantiere esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo dei mezzi della ditta impegnata nella realizzazione dei lavori.