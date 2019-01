Parto sulla nave Genova-Palermo, mamma e neonato in ospedale con l'elicottero

CAGLIARI - Non ha atteso di arrivare in porto ed è nato in mare, a largo della Sardegna, sul traghetto Excelsior della Gnv in navigazione da Genova a Palermo. La neomamma e il neonato si trovano ora all'ospedale Brotzu di Cagliari dopo essere stati recuperati, con uno spettacolare trasbordo, dagli uomini della Capitaneria di Porto, che hanno raggiunto la nave a bordo di un elicottero.

Mamma e neonato sono in buono stato di salute

E' accaduto nella mattina, mentre l'imbarcazione si trovava vicino a Capo Ferrato, nella Sardegna sud orientale. Gli uomini della 4/a Sezione Volo Elicotteri di Cagliari-Decimomannu con Elicottero Nemo 05 RIMB, con a bordo personale del 118, hanno raggiunto la nave e un aereo-soccorritore marittimo è stato calato a bordo del traghetto, tramite verricello, con un trasportino pediatrico e la barella. Dopo circa 40 minuti di operazioni il neonato, di circa un ora di vita, è stato recuperato all'interno del trasportino pediatrico e successivamente anche la neo-mamma è stata issata con barella. Sono in buono stato di salute.