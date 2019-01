Tragedia sfiorata al Colombatto, crolla controsoffitto della scuola alberghiera di Torino

TORINO - Crolla un controsoffitto nella scuola alberghiera Colombatto di Torino. L'episodio è avvenuto questa mattina nello spogliatoio di un seminterrato della succursale dell'istituto di via Ada Negri. Una ragazza di 15 anni è rimasta lievemente ferita: trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Martini in codice verde, le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco oltre che i tecnici della Città di Torino. In corso le indagini da parte delle forze dell'ordine: seguiranno ulteriori aggiornamenti.