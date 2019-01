VERONA - Grave incidente sul lavoro in una cartiera nella zona Sud di Verona. Un operaio di 56 anni è rimasto ustionato gravemente mentre lavorava a contatto con macchinari che utilizzano delle valvole per la vaporizzazione. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Centro Ustioni dell'ospedale di Borgo Trento in codice rosso.

Sul luogo dell'incidente oltre alla polizia, per i rilievi, anche i tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera.