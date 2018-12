Fornero a Salvini: «Dovresti ringraziare il Governo Monti»

ROMA - «E' corretto dire agli italiani che l'Europa ci ha aiutati a parare i danni. La manovra così come era stata concepita sarebbe stata un grande onere soprattutto per i giovani perché le misure erano state prese in gran parte a debito». E quanto ha detto ieri l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero, intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format «I Lunatici».

L'Europa ha limitato i danni

«Nonostante tutti gli improperi che le sono stati lanciati contro, la fermezza dell'Europa ha limitato i danni. Dal Governo dicono che Quota 100 e il reddito di cittadinanza non saranno modificati, possono anche illudersi ma non siamo né stupidi né ingenui, quindi affermare che certe misure non saranno tagliate equivale a una presa in giro. O le cifre che avevano indicato prima erano totalmente campate in aria e quindi con molto meno si riesce a fare quello che si era detto oppure si era promesso tanto e si realizza molto meno», ha commentato ancora Fornero. «Io insisto a dire che quel tanto era di per sé discutibile e discutibilissimo è il fatto che si voleva realizzare aumentando il debito. Il restringimento delle misure che l'Europa ha chiesto è per il bene del Paese».

E' il tempo delle illusioni

Sulla controriforma pensionistica, l'ex ministro ha spiegato: «Sembra che quota 100, che ovviamente anticipa l'età pensionabile per molte categorie, si farà per tre anni. Questo vuol dire che per questioni di equilibrio di rapporti tra generazioni la tanto criticata riforma Fornero non si può buttare via come pensavano».

«Questi Ministri, questo Governo, hanno detto di tutto. E' difficile credergli, eppure molti italiani lo fanno. E' il tempo delle illusioni. Ma non si possono ingannare tutti per sempre. Molti italiani che anche hanno dato fiducia a questo Governo apriranno gli occhi davanti alle colossali bugie che sono state dette. O erano totalmente sprovveduti o erano molto spregiudicati, cioè dicevano delle cose sapendo bene che ne avrebbero fatte altre molto molto minori», ha aggiunto.

Salvini dovrebbe ringraziare il Governo Monti

Quanto ha Salvini, Fornero ha precisato: «Una volta potrebbe anche ringraziare non dico me, ma almeno il Governo di cui ho fatto parte. Dal 2012 è in vigore il metodo contributivo, per cui se vai in pensione prima prendi di meno. Molti italiani per questo continueranno a lavorare e Salvini dirà che molti non hanno adottato la possibilità di andare in pensione prima».

Secondo Fornero, in ogni caso, «è presto per dire che questa sia una buona manovra. «L'Europa», ha concluso, «ci ha aiutato a parare i danni rispetto a una manovra che sarebbe stata irresponsabile, soprattutto per i giovani».