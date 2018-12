Gelmini al Governo: «Italia non ha bisogno di false promesse»

ROMA - «Il Paese non ha bisogno di false promesse, non ha bisogno di prese in giro, non ha bisogno di misure assistenzialiste come il reddito di cittadinanza». Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, intervenendo alla convention azzurra «L'Italia del Sud», organizzata a Reggio Calabria da Francesco Cannizzaro. Per Gelmini «siamo davanti ad una fake finanziaria, una manovra contro il popolo».

Governo bocciato su tutto - «I nostri giovani vogliono lavorare, vogliono lo sviluppo, vogliono le infrastrutture. Forza Italia in Parlamento ha presentato tantissimi emendamenti per avere un vero e proprio choc fiscale, e per la crescita. Il governo gialloverde ha bocciato tutto», ha incalzato l'esponente forzista secondo cui «questo governo sta facendo il male del Paese. Sta facendo danni e non ha il coraggio di cambiare questa sciagurata legge di bilancio. Una manovra che indebita le future generazioni, che crea debito, che non fa investimenti, che è contro gli imprenditori».