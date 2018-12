Gelmini: «Governo eviti ulteriori danni»

MILANO - «Dopo aver sfidato l'Europa adesso il governo gialloverde è in un mare di guai. La manovra verrà stravolta, ma già il Paese ha pagato il prezzo degli annunci irresponsabili di questi mesi. Dite agli italiani che avete fallito ed evitate di fare ulteriori danni». Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati.

SPERANZA: MOBILITAZIONE - «Siamo impegnati in tutte le regioni italiane contro una manovra economica che non serve all'Italia e che è costruita solo sulle esigenze elettorali di Salvini e Di Maio». Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza. «Investimenti per la messa in sicurezza del territorio, difesa del welfare e della sanità pubblica e progressività fiscale sono gli assi fondamentali della nostra proposta», aggiunge Speranza