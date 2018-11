Ponte Morandi, la solidarietà di Ansaldo Sts

GENOVA - Duecento biglietti per spettacoli al teatro Carlo Felice sono stati donati agli sfollati di Ponte Morandi. L'iniziativa è partita da Ansaldo Sts, sponsor del teatro. A fare da tramite per l'iniziativa l'assessore comunale al Bilancio Pietro Piciocchi che insieme al sovrintendente del teatro Carlo Felice Maurizio Roi e alla direttrice del personale di Ansaldo Sts Andrea Luzinat ha incontrato una delegazione di sfollati per consegnare i voucher per ottenere i biglietti.

Gli sfollati potranno scegliere di assistere al balletto Paquita (18/11), ad Aida (2-16/12) e al musical West Side Story (1-5 gennaio 2019). «Sono contento di questa iniziativa - dice Piciocchi - per gli sfollati e per il teatro che così è ancora più presente in città e si apre a persone oltre alla nicchia dei melomani. Come amministrazione stiamo lavorando molto su questo e per questo abbiamo aumentato di 1 milione l'anno il contributo ordinario al teatro».