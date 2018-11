Shock a Napoli: donna intubata ricoperta da formiche in ospedale

NAPOLI - Una donna intubata e impossibilitata a lasciare il letto di ospedale sommersa dalle formiche: è quanto denunciato dal consigliere regionale dei Verdi e componente della commissione Sanità della Campania, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto le segnalazioni di alcuni cittadini che hanno documentato quanto stava avvenendo nel Reparto di medicina del San Giovanni Bosco. Dopo la nostra denuncia, il direttore sanitario Giuseppe Matarazzo ha chiuso la stanza per la bonifica e la pulizia, ha dichiarato Borrelli. La donna, non potendo comunicare, "subisce passivamente la crudeltà di chi ha permesso tutto ciò. Il direttore ha aperto, su nostra richiesta, una inchiesta interna per verificare come sia stato possibile ciò e punire gli eventuali responsabili». Il consigliere regionale, che ha anche reso pubblico un video che ritrae la donna nel netto e ricoperta di formiche, ha definito le condizioni della paziente «inaccettabili».

Il precedente

Già nel giugno 2017, presso l’ospedale San Paolo di Napoli sempre grazie alle immagini diffuse da Borrelli, era balzata agli onori della cronaca una vicenda analoga. Una donna, ricoverata nel Reparto di medica generale era stata immortalata in un letto sporco e infestato anche in quella occasione da decine di formiche.

Le parole della Grillo

Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha interessato il Nas dei Carabinieri che ha effettuato un’ispezione per mettere in atto le verifiche e acquisire ogni elemento utile a fare chiarezza sull’episodio. «La stanza del reparto di Medicina, al secondo piano della struttura, è stata sigillata, l’area bonificata e i pazienti trasferiti presso altri reparti. Chiederemo al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, un dettagliato piano di interventi affinché episodi simili non si verifichino più», ha precisato il ministro Grillo.