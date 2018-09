Sì a Salvini, no all'inchiesta dei magistrati: ecco il parere del popolo italiano

ROMA – Gli italiani stanno con Matteo Salvini, e contro i magistrati di Agrigento che hanno deciso di indagarlo. È il dato che emerge dall'ultimo sondaggio realizzato dalla Swg: dei mille elettori contattati nei giorni scorsi, ben il 61%, ovvero la grande maggioranza, boccia infatti l'inchiesta che ha colpito il ministro dell'Interno dopo il caso della nave Diciotti. Se si rivolge la domanda ai sostenitori del governo, poi, questo favore si trasforma in un autentico plebiscito: contro l'iniziativa della procura si sono espressi infatti l'81% degli elettori pentastellati e addirittura il 92% dei leghisti. Della stessa opinione sono anche il 56% dei forzisti e il 50,6% degli indecisi, e finanche il 22% di colori che voterebbero il Partito democratico. E questa sì che è una notizia.

Bloccare i flussi migratori

«Possiamo ricorrere a tutte le sfumature del mondo ma un fatto è chiarissimo – spiega Enzo Risso, direttore dell'istituto di sondaggi, ai microfoni del Messaggero – Agli italiani dà fastidio l'ingerenza della magistratura in quella che considerano a torto o a ragione una mossa politica del ministro Salvini e dell'intero governo sul tema dell'immigrazione». Anche quando li si interroga sulla politica migratoria dell'esecutivo, infatti, i cittadini danno una risposta netta: la maggioranza, il 54%, condivide la linea dura contro gli sbarchi. Tra questi ci sono l'80% degli elettori della Lega, il 77,5% di quelli a Cinque Stelle, il 50% di quelli di Forza Italia e il 21% dei piddini.

Lega-M5s comandano nei sondaggi

Che la luna di miele tra il governo Conte e gli italiani sia ancora pienamente in corso, del resto, lo conferma anche la prima rilevazione politica post-estiva, condotta al ritorno dalle vacanze dalla Lorien Consulting: la maggioranza gode del favore del 58,5% degli italiani, in particolare la Lega è il primo partito con il 31,7% e il Movimento 5 stelle segue al 26,8%. Lo stesso andamento si registra prendendo in considerazione i leader politici: Matteo Salvini è in testa con il 50% di giudizi positivi, seguito da Luigi Di Maio con il 46%.