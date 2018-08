Travaglio avverte il M5s: «Staccate la spina al governo prima che lo faccia Salvini»

ROMA - Era stato uno dei grandi sponsor del governo tra Lega e Movimento 5 stelle. Ma l'asse di governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sta deludendo Marco Travaglio. Il direttore del 'Fatto quotidiano' ha firmato un editoriale dal titolo «Tempo scaduto?» per incalzare il Movimento, a suo giudizio «succube del protagonismo» del ministro dell'Interno. Travaglio torna sui suoi passi e prova a scrollarsi di dosso l'immagine di giornale-sponsor del governo del cambiamento. La maggioranza giallo-verde - scrive oggi - non era certo quella auspicata dal 'Fatto' ma solo «l'unico governo possibile» che, però, doveva restare fedele al «contratto» di governo.

Il fallimento del governo Lega-M5s

Invece, spiega il direttore del Fatto, «quella condizione non si è verificata. Salvini non ha alcuna intenzione di risolvere i problemi, ma solo di usarli». Ed ecco l'attacco di Marco Travaglio, secondo il quale il ministro dell'Interno «è sempre in giro a farsi propaganda. In questo somiglia spaventosamente a B. (Berlusconi, ndr) e a Renzi».

Travaglio a Di Maio: «Stacchi la spina»

La conclusione è netta: «La maionese è impazzita. I 5 stelle non possono passare il loro tempo a fermare la mano dell'alleato e a prenderne le distanze. Né a lasciarsi logorare da un partner che non ha alcuna intenzione di governare e ogni giorno, cinicamente, li sputtana». Insomma, "prima o poi, più prima che poi, Di Maio e c. Dovranno porsi seriamente il problema del che fare: cioè se staccare la spina. Anche perché, presto o tardi, più presto che tardi, rima delle europee 2009 o subito dopo, lo farà Salvini».