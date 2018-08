Genova sotto shock: tutti gli aggiornamenti sul ponte crollato

GENOVA - Genova sotto shock: sono decine le vittime del crollo del ponte Morandi sul torrente Polcevera a Genova, sull'autostrada A10, nel tratto che sovrasta via Walter Fillak, nella zona di Sampierdarena. Il disastro è avvenuto intorno alle 11:30 di martedì 14 agosto. «Al momento del crollo transitavano 30-35 autovetture e tre mezzi pesanti» ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Salgono a 26 i morti ufficiali: 23 sul posto, 1 in sala operatoria e gli ultimi 2 estratti. Restano 15 feriti, di cui 9 rossi, scrive su Twitter la Regione Liguria, annunciando anche che sarà chiesto lo stato di emergenza. I soccorritori hanno trovato diversi mezzi schiacciati sotto le macerie con persone morte all'interno. I mezzi coinvolti sarebbero decine. Diverse auto sono incastrate e schiacciate tra le macerie del ponte mentre alcuni mezzi pesanti sono finiti nel torrente Polcevera.

Oltre 400 sfollati

Sono in totale 440 le persone costrette a lasciare la propria abitazione a seguito del crollo e il numero potrebbe aumentare poiché sono ancora in corso le valutazioni sugli sgomberi. Lo rende noto il Comune di Genova. La Protezione Civile del Comune di Genova ha provveduto finora a far evacuare 11 palazzi e la situazione è sotto monitoraggio costante. «Tutto il ponte Morandi andrà demolito con gravi ripercussioni al traffico e problemi per i cittadini e le aziende» ha dichiarato il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi oggi pomeriggio a Genova nella sede della Protezione civile. «Un ponte del genere non crolla né per un fulmine, né per un temporale, vanno trovati i colpevoli».

Un fulmine e poi il cedimento strutturale?

Alcuni testimoni che in auto si trovavano vicino al ponte Morando prima del crollo hanno visto «un fulmine colpire il ponte». «Erano da poco passate le 11,30 quando abbiamo visto il fulmine colpire il ponte - ha detto Pietro M. all'Ansa - e abbiamo visto il ponte che si andava giù». Stando alle prime informazioni disponibili sarebbe stato un cedimento strutturale a provocare il crollo di parte del viadotto Morandi. A causare il parziale cedimento della struttura, che si trova ad una altezza di circa 50 metri, potrebbe essere stato il violento nubifragio che ha colpito la città, in cui era in vigore l'allerta gialla. Il 118 ha dirottato sul luogo tutte le ambulanze disponibili. Vigili del Fuoco e forze dell'ordine stanno accorrendo sul posto.

La voce dei testimoni

«Ho visto la gente corrermi incontro, scalza e terrorizzata». Così Alberto Lercari, autista Atp, presente al momento del crollo sul ponte Morandi, che proveniva da Arenzano verso Genova ovest, contattato da Agi: «Uscito dalla galleria ho visto rallentamenti e sentito un boato. La gente scappava venendo verso di me. E' stato orribile». «Inizialmente pensavamo fosse un tuono vicinissimo a noi, abbiamo sentito un boato incredibile» ha raccontato uno dei testimoni. «Noi abitiamo a circa 5 chilometri dal ponte, ma abbiamo sentito un botto pazzesco. Eravamo in casa, quando abbiamo sentito un vero e proprio boato - dice -. Ci siamo spaventati tantissimo, abbiamo avuto molta paura. Ora la situazione è drammatica, il traffico completamente in tilt e la città paralizzata».

Autostrade: "In corso lavori»

In relazione al crollo, Autostrade per l'Italia comunica che «sulla struttura - risalente agli anni '60 - erano in corso lavori di consolidamento della soletta del viadotto e che, come da progetto, era stato installato un carro-ponte per consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione». «I lavori e lo stato del viadotto erano sottoposti a costante attività di osservazione e vigilanza da parte della Direzione di Tronco di Genova», assicurano le Autostrade.

Il ponte dell'autostrada A10 crollato a Genova (ANSA/ FERMO IMMAGINE SKYTG24)

Costruito nel 1967

Il viadotto Polcevera dell'autostrada A10, chiamato ponte Morandi poiché intitolato a Riccardo Morandi, ingegnere che l'ha progettato, attraversava il torrente Polcevera, a Genova, tra i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano a ovest dal centro. Inaugurato il 4 settembre 1967, fu costruito dalla Società Italiana per Condotte d'Acqua. È lungo 1.182 metri, ha un'altezza al piano stradale di 45 metri e 3 piloni in cemento armato che raggiungevano i 90 metri di altezza. Si tratta di un ponte a trave strallata, dove gli elementi verticali erano cavalletti costituiti da due V sovrapposte; una V aveva il compito di allargare la zona centrale ove appoggiava la trave strallata, mentre una V rovesciata sosteneva i tiranti superiori.

Il ponte dell'autostrada A10 crollato a Genova (Twitter/Polizia di Stato)

Il ponte dell'autostrada A10 crollato a Genova (Twitter)