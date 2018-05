Fratelli d'Italia entra nel governo? La risposta secca di Meloni, che a Mattarella lancia un duro attacco

ROMA - Fratelli d'Italia entra nel governo? "Mah, questo è tutto da vedere, credo che votare ad agosto o mandare in aula un governo senza voti possa essere una pietra tombale per l'Italia». Lo ha detto a Mattino 5 la presidente di FdI Giorgia Meloni. Se proprio Mattarella non vuole dare l'incarico al centrodestra, spiega la leader di FdI, "si deve ricordare che c'era una maggioranza che si era formata in Parlamento": se al presidente della Repubblica serve qualcosa di nuovo per dire ritentiamo, "siamo pronti a collaborare alla formazione del governo nelle forme e nei modi tutti da verificare".

Meloni e il presunto ruolo di mediatrice

Quanto all'ipotesi che FdI possa mediare fra le forze di maggioranza e il Quirinale, Meloni è scettica: "Ormai questo ruolo di mediatrice me lo si appiccica ovunque. Ma fra i ministri citati quello di Savona a me sembrava il curriculum più adatto. Se serve dare una mano lo faremo nelle prossime ore, se il presidente della Repubblica ce ne darà la possibilità e se le altre forze politiche si assumeranno delle responsabilità vedremo".

Mattarella responsabile

​​​​​​​Meloni ribadisce la sua posizione di assoluta contrarietà nei confronti della decisione di Mattarella e non risparmia una durissima critica al Presidente: "Gli italiani non hanno compreso le mosse del presidente della Repubblica perché erano sbagliate. Mattarella è uno dei principali responsabili dell'impedimento alla costituzione di un governo in Italia». "Non è prerogativa del capo dello Stato decidere se un ministro possa essere nominato in ragione delle sue idee, perché quello può succedere se è eletto direttamente dai cittadini. E noi - ha annunciato Meloni - da ieri raccogliamo le firme per l'elezione diretta del presidente della Repubblica".