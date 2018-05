Tajani: idea di uscire dall’euro è una "tonteria”

STRASBURGO - L’idea di lasciare l’euro, che ricomincia a circolare in Italia durante l’attuale fase politica, «è una ‘tonteria’», una sciocchezza. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, oggi a Strasburgo, rispondendo in spagnolo alla domanda di un giornalista a margine della sessione plenaria dell’Assemblea. «Sto seguendo con grande attenzione e preoccupazione ciò che sta accadendo nel mio paese, e sono certo che gli italiani sapranno trovare le giuste soluzioni», ha detto ancora Tajani. «Ma voglio dire – ha ripetuto poi in italiano – che l’ipotesi di uscire dall’euro è una sciocchezza, perché non significa fare cose contro la Germania, o la Francia o altri paesi, ma è un grave danno ai cittadini italiani, alle imprese grandi, piccole e medie, che aggiungerebbe disoccupazione perché chiuderebbero le imprese».

Il suo impegno perché non accada

«Io – ha annunciato Tajani – farò tutto quello che posso, come presidente del Parlamento europeo, come eurodeputato e come italiano, perché questo non accada», e per «difendere la presenza dell’Italia nella zona euro e nell’Ue».

Cambiare ma non distruggere

«Si può cambiare ma non si deve distruggere», ha osservato ancora il presidente dell’Europarlamento. Ad esempio, ha aggiunto, «io sono a favore dell’idea di attribuire alla Bce gli stessi poteri della Banca centrale americana». «Distruggere l’Ue significa distruggere l’Italia», e distruggere «il risparmio di tutti i cittadini italiani. Quando si parla il linguaggio dei populisti si uccide il risparmio dei cittadini italiani».