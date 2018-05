ROMA - «Giorni e notti di lavoro, tanti punti del programma della Lega e del centrodestra in questo contratto di governo: dalla sicurezza alle pensioni, dall’immigrazione al lavoro, dalla legittima difesa alla Flat Tax, dalla chiusura dei campi Rom agli asili gratis per le famiglie italiane, dall’Autonomia delle Regioni alla chiusura delle cartelle di Equitalia. Basta bugie di giornali e tivù, ecco la realtà: vi piace??». Con questa domanda su Facebook il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, ha aperto le votazioni sul contratto di governo con il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio. Così, dopo il via libera del popolo stellato all'accordo, fino a domenica sera sarà la vota dei leghisti approvare - o meno - i 20 punti del contratto. Intanto ieri sera in Veneto il primo gazebo della Lega a sostegno del contratto per il governo con il M5s è già stato aperto al mercato di Jesolo. I volontari hanno raccolto le firme registrando 107 sì e soli 7 no. Per il leader del Carroccio veneto Giannantonio Da Re «non ci sono dubbi su come andrà a finire da parte nostra: questi voti valgono più degli exit pool». Ecco, nel dettaglio, i dieci punti del programma che compaiono nella scheda della Lega che sarà votata nei gazebo allestiti nelle principali piazze italiane.

Eliminazione della legge Fornero. Immigrazione: blocco degli sbarchi e rimpatrio degli irregolari. Introduzione della flat tax per famiglie e imprese, eliminazione delle più vecchie accise sulla benzina, taglio della burocrazia con l'abolizione degli studi di settore. Pace fiscale con saldo e stralcio delle cartelle esattoriali per i piccoli contribuenti in difficoltà economica. Sicurezza: forte potenziamento di risorse e personale per le Forze dell'Ordine. Garanzia del diritto alla legittima difesa. Dignità e lavoro, salario minimo orario e lotta al precariato. Autonomia e maggiori risorse ad enti locali e regioni, taglio agli sprechi nella Pubblica amministrazione. Ridiscussione di tutti i trattai europei e l'affermazione del principio di sovranità nazionale. Asili nido gratuiti, Iva zero sui prodotti per l'infanzia a sostegno alla natalità, introduzione di un ministero specifico per i disabili.

L'elenco dei principali gazebo della Lega Nord dove votare il contratto di governo

La Lega ha intanto diffuso l'elenco dei principali gazebo dove, nelle giornate di sabato 19 maggio e domenica 20 maggio, i militanti potranno votare sul contratto di governo con il Movimento 5 Stelle. Ecco il dettaglio con luoghi e orari:

