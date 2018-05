Boom Lega, il partito di Salvini mai così forte. E il «Capitano» è sempre più «Capitano»

ROMA - Lega mai così forte. Lo stesso Salvini, forse, un film così non se l'era mai fatto. Un italiano su quattro oggi voterebbe Lega. Un risultato straordinario, inimagginabile fino a pochi mesi fa. Un trend visibile sin dal giorno dopo le elezioni, che si è rafforzato nei giorni della trattativa con il Movimento Cinque Stelle, in quale invece perde un punto percentuale. Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Swg tra il 9 e il 13 maggio, il 25,5% degli italiani interpellati sceglierebbe il Carroccio. Il 32,1% opterebbe invece per il Movimento 5 Stelle, penalizzato, a quanto pare, dallo stallo politico che dura ormai da oltre due mesi. Partito Democratico fermo al 19%. Forza Italia perde ancora e si attesta attorno al 9,8%, mentre Fratelli d’Italia giace al 3,8%. Il resto a sinistra praticamente irrilevante: Leu è al 2,8%, +Europa all’1,8%, Potere al Popolo all’1,6%. La nascita del governo Salvini-Di Maio è letta con «positività» dal 45% degli italiani, mentre per il 26% «sarebbe stato più auspicabile un governo del Presidente». Sulla durata del probabile governo targato Lega-5Stelle il 20% degli italiani si esprime dicendo che resterà in carica fino all’autunno del 2018. Secondo il 16% fino a dicembre 2018, solo per il 19% invece resisterà per tutta la legislatura.

Cosa vogliono gli italiani

Naturalmente ciò che interessa agli elettori in questa fase è soprattutto il programma, non le persone. Secondo il sondaggio sommistrato da Emg, il 27,1% degli italiani chiede la revisione delle norme sul lavoro e del Jobs Act. Il 25% una riduzione della pressione fiscale e l’approvazione della flat tax. Il 16,7% vuole una modifica della Legge Fornero, il 14,6% una maggiore regolamentazione dei flussi d’immigrazione, il 10,4% il reddito di cittadinanza. Insomma, un po' cavalli di battaglia della Lega e un po' del M5s.

Salvini sempre più leader

Ciò che appare ormai evidente, dai numeri, è che al crescere del partito Lega cresce anche il suo leader, il "Capitano» Matteo Salvini, ormai stabilmente il quarto personaggio politico più apprezzato. Si attesta – secondo l'istituto di sondaggi Piepoli – al 36%. La classifica è guidata da Sergio Mattarella (66%), Paolo Gentiloni (37%) e Luigi Di Maio (38%). Salvini è dunque riuscito nel suo intento di "salvinizzare" ancora di più il centrodestra, spostando il bacino elettorale degli altri partiti e polarizzando su di sé le preferenze dei delusi di Forza Italia e Fdi, nonché, cosa non scontata, gli ex grillini arrabbiati e basiti. Questo attribuisce al capo della Lega un importante potere di mediazione in questa fase così complicata.