ROMA - Nuovo incontro stamani tra il leader della Lega Matteo Salvini e il capo politico del M5s Luigi Di Maio per mettere a punto il contratto di governo. Sia Salvini che Di Maio sono arrivati a Montecitorio prima delle 9. Sul tavolo alcuni nodi da sciogliere nel contratto e il nome del presidente del Consiglio. La bozza di contratto contiene 29 punti in 40 pagine. Confermato il «comitato di conciliazione» per dirimere eventuali controversie tra le due forze politiche, è previsto un codice etico per i membri del governo. Tra i punti del programma ci sono l’acqua pubblica, l’ambiente, la green economy. Previsto un piano di riduzione del debito pubblico non con «ricette basate su tasse e austerità» ma «per il tramite della crescita del Pil». La flat tax, per il contratto, sarà attuata con due aliquote fisse al 15% e al 20% per persone fisiche, partita Iva e famiglie e un’aliquota fissa al 15% per le società. Confermati l’abolizioni della legge Fornero e il reddito di cittadinanza (con uno stanziamento di 17 miliardi all’anno). Per quanto riguarda i migranti, nella bozza si sottolinea la necessità di «scardinare il business degli scafisti» e il «superamento del regolamento di Dublino». Sul tema dell’Europa è affermata la necessità di una «ridiscussione dei Trattati dell’Ue e del quadro normativo principale», ma questo è uno dei temi lasciati all’attenzione dei leader.

Codice etico

Entrando più nel dettaglio, tra i punti di maggiore interesse, troviamo il codice etico dei membri del governo. I due partiti hanno di comune accordo stabilito che non possono entrare a far parte del governo soggetti che abbiano riportato condanne penali, anche non definitive, per i reati dolosi di cui all’articolo 7 della legge «Severino», nonché per i reati di riciclaggio, auto-riciclaggio e falso in bilancio; siano a conoscenza di indagini o siano sotto processo per reati gravi (ad esempio: mafia, corruzione, concussione, etc.); e appartengano alla massoneria o si trovino in conflitto di interessi con la materia oggetto di delega.

Acqua pubblica

È necessario, scrivono Lega e M5s, investire sul servizio idrico integrato di natura pubblica applicando la volontà popolare espressa nel referendum del 2011, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, garantendo la qualità dell’acqua, le esigenze e la salute di ogni cittadino, anche attraverso la costituzione di società di servizi a livello locale per la gestione pubblica dell’acqua. La più grande opera utile è restituire ai cittadini una rete di infrastrutture idriche degne di questo nome. Rinnovando la rete idrica dove serve, bonificando le tubazioni dalla presenza di amianto e piombo, portando le perdite al minimo in modo da garantire acqua pulita e di qualità in tutti i comuni italiani.

Agricoltura

È necessaria una nuova presenza del Governo italiano a Bruxelles per riformare la politica agricola comune (PAC). In questo contesto è imprescindibile integrare le misure di sostegno all'agricoltura, in specie quelle di sviluppo rurale, con interventi espressamente finalizzati a realizzare obiettivi di interesse generale, quali la tutela del paesaggio, la difesa degli assetti idrogeologici, la sicurezza alimentare. Il nostro impegno per il futuro è quello di difendere la sovranità alimentare dell'Italia e tutelare le eccellenze del Made in Italy. A tal fine "è fondamentale incidere nel contesto normativo dell'Unione Europea e condizionare le scelte all'interno della prossima riforma della PAC", nonché individuare strumenti per garantire tempi certi nell’attribuzione ed erogazione, da parte delle Regioni, dei fondi della PAC. Il settore agricolo avrà anche bisogno di un nuovo approccio europeo agli accordi di libero scambio con i paesi terzi. Sarà quindi "prioritario" fare in modo che questi trattati siano necessariamente qualificati come misti dall’UE e pertanto, ratificati dagli Stati Membri ed esaminati dai Parlamenti nazionali in base alle rispettive procedure di ratifica. A tutela del Made in Italy, verrà adottato un sistema di etichettatura corretto e trasparente che garantisca una maggiore tutela dei consumatori. Altro pilastro dell'azione di governo in tema di agricoltura sarà quello della riforma dell'Agenzia nazionale per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e del sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo (SIAN).

Green economy e rifiuti

Ambiente e greene economy al centro: "È necessario che ogni intervento del decisore politico si collochi in una strategia di economia circolare, intesa quale sistema ambientale ed economico in cui un bene è utilizzato, diventa rifiuto, e poi, a valle di un procedimento di recupero, cessa di essere tale per essere riutilizzato quale materia seconda per la produzione di un nuovo bene, in contrapposizione al modello di «economia lineare» in cui i beni divenuti rifiuti sono avviati semplicemente a smaltimento dopo il loro utilizzo». Una corretta e virtuosa applicazione dell’economia circolare, in linea con la gerarchia nella gestione dei rifiuti europea, comporta una forte riduzione del rifiuto prodotto, una crescente percentuale di prodotto riciclato e contestualmente una drastica riduzione della quota di rifiuti smaltiti in discarica ed incenerimento, fino ad arrivare al graduale superamento di questi impianti adottando metodi tecnologicamente avanzati ed alternativi. Il sistema di economia circolare di riferimento è quello oggi adottato dal servizio pubblico della provincia di Treviso, studiato in tutto il mondo. La riduzione della produzione del rifiuto e di raccolte differenziate di qualità che portino al reale recupero di materia è realizzata anche attraverso la progettazione dei beni e fiscalità premianti per chi produce beni riciclabili e riutilizzabili, il ricorso alla raccolta domiciliare con tariffazione puntuale per cittadini e imprese, azioni contro lo spreco alimentare, la realizzazione di centri di riparazione e riuso dei beni utilizzati. È necessaria una mappatura capillare di tutte le eventuali strutture a rischio amianto partendo dalle scuole, al fine di intervenire per la rimozione e lo smaltimento presso siti idonei dei materiali contenenti amianto. È inoltre indispensabile fermare il consumo di suolo (spreco di suolo) il quale va completamente eliminato attraverso un’adeguata politica di sostegno che promuova la rigenerazione urbana. E poi un riferimento esplicito all'Ilva: "Con riferimento all’ILVA, ci impegniamo, dopo più di trent’anni, a concretizzare i criteri di salvaguardia ambientale secondo i migliori standard mondiali a tutela della salute dei cittadini del comprensorio di Taranto, proteggendo i livelli occupazionali e promovendo lo sviluppo industriale del Sud, attraverso un programma di riconversione economica basato sulla chiusura delle fonti inquinanti, per le quali è necessario provvedere alla bonifica, sullo sviluppo della green economy e delle energie rinnovabili e sull’ economia circolare".

Conflitto di interessi

Altro tema caldissimo, visto il veto grillino posto a Berlusconi. "Per risolvere il conflitto d’interessi, intendiamo innanzitutto cambiare l’ambito di applicazione della disciplina estendendo l’ipotesi di conflitto oltre il mero interesse economico" scrivono. Si dovrà qualificarsi come possibile conflitto di interessi l’interferenza tra un interesse pubblico e un altro interesse, pubblico o privato, che possa influenzare l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale, di una funzione pubblica, non solo quando questo possa portare un vantaggio economico a chi esercita la funzione pubblica e sia in condizione di un possibile conflitto di interessi, ma anche in assenza di un vantaggio immediatamente qualificabile come monetario. M5s e Lega intendono inoltre estendere l’applicazione della disciplina a incarichi non governativi, ossia a tutti quei soggetti che, pur non ricoprendo ruoli governativi, hanno potere e capacità di influenzare decisioni politiche o che riguardano la gestione della cosa pubblica, come ad esempio i sindaci delle grandi città o i dirigenti delle società partecipate dallo Stato.

Cultura

La cultura è "un motore di crescita di inestimabile valore, e certamente non un costo inutile». Tagliare in maniera lineare e non ragionata la spesa da destinare al nostro patrimonio, sia esso artistico che culturale, "significa ridurre in misura considerevole le possibilità di accrescere la ricchezza anche economica dei nostri territori». Dunque il prossimo probabile governo giallo-verde lavorerà a una riforma del sistema di finanziamento che rimetta al centro la qualità dei progetti artistici.

Debito pubblico

Per quanto riguarda le politiche sul deficit si prevede una programmazione pluriennale volta ad assicurare il finanziamento delle proposte di governo attraverso il recupero di risorse derivanti dal taglio agli sprechi, la gestione del debito e un appropriato ricorso al deficit. "Ci attiveremo in sede europea per proporre che i titoli di stato di tutti i Paesi dell’area euro già acquistati dalla Banca centrale europea con l’operazione del quantitative easing siano esclusi pro quota dal calcolo del rapporto debito-PIL".

Difesa

"È imprescindibile la tutela dell'industria italiana del comparto difesa", con particolare riguardo al finanziamento della ricerca e dell'implementazione del know how nazionale in ambito non prettamente bellico. Progettazione e costruzione navi, aeromobili e sistemistica high tech. Il nuovo governo pensa già a nuove assunzioni nelle forze dell'ordine (carabinieri per la Difesa) con aumento delle dotazioni e dei mezzi. Infine, verrà rivalutata la presenza dei contingenti italiani nelle singole missioni internazionali geograficamente, e non solo, distanti dall'interesse nazionale italiano.

Esteri

Si conferma l'appartenenza all'Alleanza atlantica, con gli Stati Uniti di America quale alleato privilegiato, con una apertura alla Russia, da percepirsi non come una minaccia ma quale partner economico e commerciale. A tal proposito è opportuno il ritiro immediato delle sanzioni imposte alla Russia, da riabilitarsi come interlocutore strategico al fine della risoluzione delle crisi regionali (Siria, Libia, Yemen). Grande attenzione anche sul fronte del Sud.

Tasse

Iva: M5s e Lega hanno deciso di voler "sterilizzare" la clausole di salvaguardia che comportano l’aumento delle aliquote IVA e accise, in quanto sarebbe un colpo "intollerabile" per famiglie e imprese, nonché provvedere alla correzione dell’extra tassazione sulle sigarette elettroniche. Inoltre intendono eliminare le componenti "anacronistiche" delle accise sulla benzina. Detassazione: viene introdotta la flat tax, cioè aliquote fisse, con un sistema di deduzioni per garantire la progressività dell’imposta in armonia con i principi costituzionali. In particolare, il nuovo regime fiscale si caratterizza con due aliquote fisse al 15% e al 20% per persone fisiche, partita IVA e famiglie; per le famiglie è prevista una deduzione fissa di 3mila euro sulla base del reddito familiare; e un’aliquota fissa al 15% per le società. Si parla anche di «pace fiscale» con i contribuenti per rimuovere lo "squilibrio economico" fra le obbligazioni assunte e favorire l’estinzione del debito mediante un saldo e stralcio dell’importo dovuto, in tutte quelle situazioni eccezionali e involontarie di dimostrata difficoltà economica, "esclusa ogni finalità condonistica".

Giustizia

A tutela dell’indipendenza e dell’imparzialità del potere autonomo della magistratura, la funzione giudiziaria e quella parlamentare resteranno separate tra loro. Il magistrato che vorrà intraprendere una carriera politica deve essere consapevole del fatto che, una volta eletto, non potrà tornare a vestire la toga. Inoltre verrà fatta una "rivisitazione della geografia giudiziaria". Occorre velocizzare e snellire il processo civile mediante una semplificazione e riduzione drastica del numero dei riti, e sarà estesa la possibilità di class action.

Legittima difesa

In considerazione del principio della inviolabilità della proprietà privata, si prevede la riforma ed estensione della legittima difesa domiciliare, eliminando gli elementi di incertezza e interpretativi con riferimento in particolare alla valutazione della proporzionalità tra difesa e offesa. È opportuno garantire un equo indennizzo alle vittime di reati violenti, ed è necessaria una seria riforma della prescrizione dei reati.

Carceri

Per far fronte al ricorrente fenomeno del sovraffollamento degli istituti penitenziari e garantire condizioni di dignità per le persone detenute, i due partiti stanno pensando a un piano per l’edilizia penitenziaria che preveda la realizzazione di nuove strutture e l’ampliamento ed ammodernamento delle attuali. Sarà riscritta la riforma dell’ordinamento penitenziario al fine di garantire la certezza della pena per chi delinque e la maggior tutela della sicurezza dei cittadini.

Migranti

La valutazione dell’ammissibilità delle domande di protezione internazionale deve avvenire nei Paesi di origine o di transito, col supporto delle Agenzie europee, in strutture che garantiscano la piena tutela dei diritti umani. Inoltre verranno implementati gli accordi bilaterali, sia da parte dell’Italia sia da parte dell’Unione europea, con i Paesi terzi, sia di transito che di origine, in modo da rendere chiare e rapide le procedure di rimpatrio. Si individueranno sedi di permanenza temporanea finalizzate al rimpatrio, con almeno uno per ogni regione, previo accordo con la Regione medesima, e con una capienza tale da garantire il trattenimento di tutti gli immigrati il cui ingresso o soggiorno sia irregolare, presenti e rintracciati sul territorio nazionale. Ai fini della trasparenza nei rapporti con le altre confessioni religiose, in particolare di quelle che non hanno sottoscritto le intese con lo Stato italiano, e di prevenzione di eventuali infiltrazioni terroristiche, più volte denunciati a livello nazionale e internazionale, è necessario adottare una normativa ad hoc anche che preveda l’istituzione di un registro dei ministri di culto, lo svolgimento delle prediche in lingua italiana e la tracciabilità dei finanziamenti per la costruzione delle moschee e, in generale, dei luoghi di culto, anche se diversamente denominati. La Lega è riuscita anche ad imporre "strumenti adeguati" per consentire il controllo e la chiusura immediata di tutte le associazioni islamiche radicali nonché di moschee e di luoghi di culto, comunque denominati, che risultino irregolari.

Lavoro

Verrà introdotto per legge di un salario minimo orario che, per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva, stabilisca per legge che ogni ora di ogni lavoratore non possa essere pagata al di sotto di una certa cifra. Così non potranno essere più gratuiti neppure gli apprendistati per le libere professioni.

Corruzione

Lega e M5s concordano sul fatto che sia necessario l’aumento delle pene per tutti i reati contro la pubblica amministrazione di tipo corruttivo per i quali debbono essere preclusi gli sconti di pena mediante un sistema che vieti l’accesso a riti premiali alternativi; il ‘DASPO’ per i corrotti e corruttori, ovvero l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione perpetue per chi è stato condannato definitivamente per un reato di tipo corruttivo contro la P.A.; introduzione della figura dell’«agente sotto copertura» e, in presenza di elementi fondati, dell’«agente provocatore», per favorire l’emersione dei fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione.

Disabilità

Grande attenzione sulla carta viene data al tema della disabilità: verrà creato un minstero ad hoc per la prima volta nella storia italiana.

Pensioni

Superamento della legeg Fornero, uno dei temi caldissimi di questo scontro elettorale: saranno aboliti gli squilibri del sistema previdenziale introdotti dalla riforma delle pensioni, stanziando 5 miliardi per agevolare l’uscita dal mercato del lavoro delle categorie ad oggi escluse. "Daremo fin da subito la possibilità di uscire dal lavoro quando la somma dell’età e degli anni di contributi del lavoratore è almeno pari a 100, con l’obiettivo di consentire il raggiungimento dell’età pensionabile con 41 anni di anzianità contributiva", tenuto anche conto dei lavoratori impegnati in mansioni usuranti. Inoltre è necessario riordinare il sistema del welfare prevedendo la separazione tra previdenza e assistenza. Sarà anche prorogata la misura sperimentale «opzione donna» che permette alle lavoratrici con 57-58 anni e 35 di contributi di andare in quiescenza subito, optando in toto per il regime contributivo.

Famiglia

Tra le varie misure perla famiglia, si garantisce il sostegno per servizi di asilo nido in forma gratuita a favore delle famiglie italiane e straniere residenti in italia da almeno 5 anni, le politiche per le donne, per gli anziani e la terza età, e il sostegno alle periferie.

Reddito di cittadinanza

Il grande cavallo di battaglia del M5s: viene introdotto il reddito di cittadinanza: l’ammontare dell’erogazione è stabilita in base alla soglia di povertà relativa calcolata sia per il reddito che per il patrimonio. L’ammontare è fissato in 780 euro mensili per persona singola, parametrato sulla base della scala OCSE modificata per nuclei familiari più numerosi. A tal fine saranno stanziati 17 miliardi annui. L’erogazione del reddito di cittadinanza presuppone un impegno attivo del beneficiario che dovrà aderire alle offerte di lavoro provenienti dai centri dell’impiego (massimo tre proposte nell’arco temporale di due anni), con decadenza dal beneficio in caso di rifiuto allo svolgimento dell’attività lavorativa richiesta.

Pensione di cittadinanza

La novità è la "pensione di cittadinanza" a chi vive sotto la soglia minima di povertà, cioè un’integrazione per un pensionato che ha un assegno inferiore ai 780 euro mensili secondo i parametri previsti per il reddito di cittadinanza.

Sanità

È "prioritario" preservare l’attuale modello di gestione del servizio sanitario a finanziamento prevalentemente pubblico. La sanità dovrà essere finanziata prevalentemente dal sistema fiscale e dunque dovrà essere ridotta al minimo la compartecipazione dei singoli.

Occupazioni abusive

"Le sole condizioni di difficoltà economiche - si legge nel programma - non possono mai costituire condizione sufficiente per lo stato di necessità. 29 Gli occupanti abusivi stranieri irregolari vanno immediatamente rimpatriati".

Campi nomadi

"Chiusura di tutti i campi nomadi irregolari in attuazione delle direttive comunitarie; contrasto ai roghi tossici; obbligo di frequenza scolastica dei minori, pena allontanamento dalla famiglia o perdita della potestà genitoriale.

Tav Torino-Lione

Con riguardo alla Linea ad Alta Velocità Torino-Lione, nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia Torino-Lione, il nuovo governo giallo-verde si impegna a sospendere i lavori esecutivi e ridiscuterne integralmente il progetto.

Unione europea

Riguardo al rapporto con Bruxelles, in agenda la ridiscussione dei Trattati dell’UE e del quadro normativo principale, compresa la politica monetaria unica, con lo spirito di ritornare all’impostazione pre Maastricht in cui gli Stati europei erano mossi da un genuino intento di pace, fratellanza, cooperazione e solidarietà.

Qui trovate l'accordo completo.