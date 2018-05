I 5 Stelle su Rousseau, la Lega nei gazebo: scatta la gara a chi ascolta di più il popolo

ROMA - Anche la Lega consulterà i cittadini sul contratto di governo che potrebbe essere sottoscritto con il MoVimento Cinque Stelle. La decisione è stata presa dopo che Luigi Di Maio ha ufficializzato – all’uscita dall’incontro con Sergio Mattarella – che il contratto sarà sottoposto al voto sulla piattaforma Rousseau. Ma se il M5s si rivolgerà solo agli iscritti alla piattaforma telematica, l’idea della Lega è quella di gazebo da organizzare nel weekend e aperti a tutti i cittadini. Sempre che – ovviamente – al contratto di governo si arrivi. «Il governo parte, e sarebbe una bellissima avventura, se può fare le cose, se ci rendiamo conto che non siamo in grado di farle non cominciamo neanche. Per questo abbiamo chiesto qualche altra ora» ha detto Matteo Salvini dopo il colloquio con Sergio Mattarella al Quirinale. «Se saremo bravi e capaci a trovare la quadra si parte, ma non vogliamo prendere in giro il Presidente e gli italiani quando ancora su qualche punto importante ci sono visioni diverse. Gli accordi un tanto al chilo non fanno per noi, speriamo di vederci presto o perché si comincia o perché ci si saluta».

Nessun toto-premier

Il toto-premier stile calcio mercato sembra un esercizio di stile dei giornalisti, chiosa il leader della Lega: «Non stiamo questionando sui nomi, stiamo discutendo anche animatamente sull’idea di Italia». E ancora su qualche punto importante, come sulle infrastrutture, ci sono visioni diverse tra Lega e M5s. Per Salvini serve «un programma su cui si parte e si lavora e si tira dritto» e se ci sarà «lo vedremo a prescindere dal toto-nomi che non mi appassiona, mi appassiona il toto-cose. In questo contratto stiamo inserendo tanti punti del programma di centrodestra e nelle prossime ore vedremo se saremo abbastanza bravi».

"Al governo ecco cosa faccio"

Questo iter, ha detto ancora Salvini, «qualcuno dice che è irrituale. Non so se è irrituale, sono contento che sia una novità, se serve tempo non è perché ci scanniamo su chi fa il sottosegretario ma perché vogliamo avere le idee chiare perché milioni di italiani vedano cancellata la legge Fornero, abbassate le tasse, approvata la legittima difesa». Se andrà al governo, conclude Salvini, "voglio fare quello che ho promesso, andare fino in fondo eliminando la legge Fornero, ridurre le accise sulla benzina, sull’immigrazione le posizioni, nel rispetto dei diritti umani, di tutte le leggi e di tutti i Trattati, partono da punti distanti ma io mi rifiuto di pensare a un’altra estate e autunno di sbarchi e di business dell’immigrazione. Se parte il governo la Lega deve avere mano libera per tutelare la sicurezza dei cittadini italiani».