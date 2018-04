Di Maio: «Con Salvini possiamo fare grandi cose. Rispetta i patti»

RHO - Per il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, «con la Lega di Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per il Paese». Lo ha detto durante una visita al Salone del Mobile. «Possiamo fare cose molto importanti. So bene il momento politico che sta vivendo la Lega, ma ho avuto modo di testare sua affidabilità per l'elezione dei presidenti delle Camere e sono sicuro che se firma un contratto di governo tiene fede ai patti» ha aggiunto.

Aspetto Mattarella ma su Fico posso dire solo cose buone

«Aspettiamo il presidente della Repubblica, ovviamente Roberto Fico è il nostro presidente della Camera guardiamo a lui come una figura che è stata in grado in questo momento fondamentale di partenza dei lavori parlamentari di essere una figura di garanzia e ha saputo assicurare la sua imparzialità». Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, a proposito di un eventuale mandato al presidente della Camera, Roberto Fico, per la formazione del nuovo governo. «Aspettiamo Mattarella, ma è chiaro che se mi chiedete di Roberto Fico ho solo cose buona da dirvi» ha aggiunto.

Istruttoria per contratto su programmi è pronta

«Ieri ho incontrato il professor Giacinto Della Cananea che ha pronto il lavoro istruttorio per passare ai contratti di governo, questo lavoro ha gia individuato i punti di contatto tra le forze politiche». Lo ha detto il capo politico del M5s a proposito della sua idea di contratto di governo da sottoporre a potenziali alleati, cioè Lega e Pd. «Al centro ci sono i grandi temi dei diritti sociali, della sicurezza della disoccupazione e su questi temi specifici avvieremo la contrattazione, a breve renderemo pubblico questo lavoro istruttorio» ha aggiunto.

«Da diverse settimane siamo al lavoro per creare un governo fatto bene, il M5s vuole mettere in piedi un governo con al centro i cittadini e una maggioranza di governo in grado di cambiare tutto» ha concluso il leader pentastellato.

Sentenza Stato-mafia è spartiacque

«Siamo in un momento del Paese da ieri in cui stiamo riscrivendo i libri di storia, un nuovo futuro. La sentenza di ieri di Palermo è uno spartiacque tra passato e futuro. In qualche modo ieri l'Italia ha fatto pace col suo passato e oggi può iniziare a creare un futuro senza scheletri negli armadi».