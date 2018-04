ROMA - Il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha fissato il secondo giro di incontri con i partiti, come da mandato esplorativo conferitole dal Capo dello Stato, che si terranno oggi con il seguente calendario: Ore 14.30, Coalizione di centrodestra. Ore 17.30, Movimento 5 Stelle. Gli incontri saranno a Palazzo Giustiniani, dove verrà allestita la Sala stampa a partire dalle ore 13.30.

Berlusconi: idee per risolvere l'impasse

«Abbiamo le nostre idee su come potrebbe essere risolta la questione del governo del Paese, ma non è questo il momento per parlarne. Vedremo come avanzerà questa consultazione" ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, al termine dell'incontro con la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati.

Salvini: Mattarella dia la sveglia ai Cinque Stelle...

Se fallisce Elisabetta Alberti Casellati, "lasciamo nelle mani del presidente della Repubblica la possibilità di dare una sveglia a chi sta impedendo la nascita del governo. Nessuno la tiri in lungo. Io non ho bisogno di una settimana per dire che gli italiani hanno votato in modo chiaro un mese fa. La domanda è, sono tutti disposti a evitare ambizioni personali, oppure no? Se la risposta è sì, allora si lavora». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, oggi pomeriggio a Catania.