Martina: posizione Pd limpida, ma non staremo alla finestra

Roma, 10 apr. - "Dobbiamo interpretare fino in fondo una posizione onesta e limpida, dicendo chiaramente che noi siamo parte di una iniziativa che si svilupperà per le vie parlamentari, senza stare alla finestra", "non staremo sull'Aventino». Lo ha detto il segretario reggente, Maurizio Martina, alla riunione dei gruppi parlamentari Pd.

"Seguiamo l'evoluzione dello scenario e continuiamo a confrontarci seguendo la linea che abbiamo costruito. Abbiamo il dovere di richiamare alla responsabilità chi è uscito vincitore dall'esito elettorale. Discutere e confrontarci senza per forza prenderci a stracci si può fare». Lo ha detto il reggente del Pd, Maurizio Martina, all'assemblea dei gruppi.

"Abbiamo portato la posizione presa in direzione all'attenzione del Quirinale e delle altre forze politiche. Dopo il giudizio severo del voto del 4 di marzo non siamo nelle condizioni di poter avanzare noi una proposta di governo in ragione dell'esito elettorale». Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, all'assemblea dei gruppi parlamentari.

"Non possiamo non stare all'opposizione». Lo ha detto, secondo quanto viene riferito, Matteo Orfini rivolto a Dario Franceschini durante la riunione dei gruppi dem.

"Il M5S è distante dal Pd tanto quanto la Lega", ha aggiunto.