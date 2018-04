Governo, Di Maio: noi pronti, ma a centrodestra e Pd serve...

Termoli, 10 apr. -Il Molise "è una regione dimenticata dalla politica, su cui si dovrà fare tantissimo, noi con Andrea Greco (candidato per M5s alla guida della Regione, ndr) vogliamo governare la regione e creare lavoro" ma "non con il pubblico ma aiutando gli imprenditori a fare investimenti». Lo ha detto Luigi Di Maio parlando con i giornalisti, in diretta a Rainews 24, al suo arrivo a Termoli. "L'obiettivo - ha insistito Di Maio - è metterci al lavoro il prima possibile per cambiare tutto. Non voglio fare il presidente del Consiglio per non cambiare nulla".

Di Maio è a Termoli per incontrare gli imprenditori molisani nella zona industriale, presso i locali della Cianciosa srl nel secondo giorno del tour a sostegno della candidatura alla guida della regione Molise di Andrea Greco per le elezioni del prossimo 22 aprile.

Di Maio e Greco nel pomeriggio saranno alle 15.30 a palazzo Colagrosso a Bojano per una riunione con gli operatori turistici. Infine, alle 19 è fissato l'incontro in Piazza D'Andrea a Isernia.

"Non voglio fare il premier per non cambiare nulla, se si va al governo ne deve valere la pena e andare al governo con una compagine che possa cambiare le cose». Lo ha detto il candidato premier del Movimento Cinque stelle Luigi Di Maio parlando con i giornalisti, in diretta su Rainews 24, al suo arrivo a Termoli.

"Noi siamo impegnati come Movimento cinque stelle a scrivere un contratto di governo per mettere al centro i problemi degli italiani e le soluzioni, noi siamo pronti ma capisco che ci sono dinamiche interne alla coalizione di centrodestra e al Partito democratico per cui avremo bisogno di tempo». Lo ha detto Luigi Di Maio (M5s) parlando con i giornalisti, in diretta su Rainews 24, al suo arrivo a Termoli a proposito della trattativa per la formazione del governo.

"Noi siamo pronti ma noi siamo una forza politica unica, con un candidato premier, un programma e le coperture per attuarlo", ha aggiunto sottolineando che "nel caso del centrodestra e del Pd non è così semplice, siano loro a darci una risposta".