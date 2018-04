ROMA - «I veti non sono mai un elemento positivo», «ogni preclusione è una forma di limitazione. In democrazia si ha il dovere di parlare con tutti e di rispettare tutti». Lo afferma in una intervista a Libero la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati auspicando che si superino i veti su Silvio Berlusconi per riuscire a formare un governo. «Oltretutto», osserva, «il consenso non è mai stato così volatile, il che dovrebbe spingere tutte le forze politiche ad evitare stalli istituzionali che provocherebbero un prevedibile malcontento tra i cittadini, allontanando ancor di più il Paese reale da chi dovrebbe rappresentarlo».

Antiberlusconismo a tutti i costi

Esiste «un'ossessione dell'antiberlusconismo a tutti i costi - aggiunge -, sempre e comunque, senza alcuna valutazione obiettiva sul suo straordinario contributo alla costruzione di un Paese migliore». «Fa piacere però constatare che molti di coloro che lo demonizzavano, a distanza di tanti anni, non solo in Italia, si sono dovuti ricredere», ha concluso.