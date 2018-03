Salvini: ecco le mie riforme a costo zero

UDINE - «Voglio fare riforme che costano zero, togliere redditometri, spesometri veri». Così Matteo Salvini, leader della Lega, in un convegno a Udine. «Farò di tutto perché il prossimo governo sia il primo che abbia un ministero che si occupi dei cittadini disabili. Parlo di disabili veri, perchè con i furbetti saremo implacabili», ha specificato. «Arriveremo al governo partendo dal programma con la cancellazione della legge Fornero e con la rivoluzione fiscale» ha proseguito Salvini.

"Programmi scritti"

«I programmi fortunatamente sono tutti scritti e non è che qui io posso inventarmi qualcosa altro. Ci sono quindi una serie di scelte che proporremmo a tutti e quindi ci saranno dei sì e ci saranno dei no. Ma io al governo con Renzi e con la Serracchiani non ci vado».

Lavoro, quello vero

«Noi partiamo dal lavoro che non è uno stage da tre mesi senza nessuna garanzia e prospettiva. Questo è schiavismo, questo è sfruttamento e io non lo voglio. Vogliamo invece – ha concluso – senza fare miracoli dare dignità al lavoro. E spero di andare al governo per cancellare i disastri fatti in questo Paese».