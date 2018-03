Balotelli se la prende con il senatore di colore della Lega: vergogna!

ROMA - Mario Balotelli contro il senatore di colore eletto nelle file della Lega, Tony Iwobi. Il calciatore del Nizza, sul suo profilo Instagram, ha scritto: «Forse sono cieco io o forse non gliel'hanno detto ancora che è nero. Ma vergogna!!!». Parole a commento di una foto che ritrae Iwobi su un palco con il leader leghista Matteo Salvini: entrambi indossano una maglietta con su scritto «Stop invasione». E proprio Salvini ha ribattuto all'ex attaccante di Milan e Inter: «Balotelli, non mi piaceva in campo, mi piace ancor meno fuori dal campo».

La risposta

Ma a Balotelli ha risposto anche il diretto interessato: «Critiche di Balotelli? Preferisco ignorarlo - ha detto Iwobi a Radio Capital - in questo momento. Non mi interessa quello che scrive, ne ho abbastanza delle polemiche: voglio pensare al mio territorio e al nuovo compito che mi hanno affidato. Lui è un grande giocatore e rimarrà tale, spero che si limiti a fare il suo bel lavoro, visto che è portato a farlo. La Lega razzista? Non lo è, lo dite voi».