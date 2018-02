L'analista Verga al DiariodelWeb.it: «Il braccialetto di Amazon? Meglio la schiavitù...»

MILANO – Qualche settimana fa Enrico Verga ha scioccato l'informazione italiana pubblicando un editoriale sul Sole 24 Ore in cui suggeriva provocatoriamente il ritorno alla schiavitù. Poi è arrivata la notizia del braccialetto elettronico di Amazon, e forse si è capito che la sua idea era più verosimile di quanto si potesse immaginare. «Innanzitutto premetto che né io lavoro per Amazon, né loro prendono spunto dalle mie provocazioni – sorride l'analista di scenari internazionali ai microfoni del DiariodelWeb.it – Si tratta di uno dei tanti brevetti che detiene una multinazionale come quella. È inquietante, ma bisogna ricordare che in Scandinavia esistono già delle altre aziende che inseriscono sotto pelle ai propri dipendenti un chip, come si fa con i cani. Per questo, forse, alcuni hanno pensato che la mia posizione sulla schiavitù fosse vera...».

Un esercito di lavoratori dimenticati

Viene da chiedersi se i moderni precari non stiano addirittura peggio dei vecchi schiavi. Che, anche solo per convenienza, avevano un padrone che si prendeva cura di loro: «Questo è un problema che vedo sempre più in crescita. In Italia esistono milioni di finte partite Iva, ovvero ex dipendenti che si licenziano e vengono ripresi come fornitori di servizi, per un unico cliente. Questo permette al vecchio datore di lavoro di risparmiare la malattia, la tredicesima, i contributi, i buoni pasto... E costringe i neo-imprenditori a pagare costi come pranzo, trasporti, spese mediche, assicurazioni...». Insomma, ci guadagnano le aziende e ci perdono i lavoratori.

E la politica non li ascolta

Eppure, il governo non sembra interessarsi a questo problema. Anzi, stappa lo champagne per aver aumentato di un milione i posti di lavoro in Italia. Ma di che lavori stiamo parlando? «Il governo uscente ha riportato un numero elevato di contratti, ma la maggior parte a tempo determinato: di questo bisognerebbe discutere – sottolinea Verga – Venti o trent'anni fa l'operaio di un grande marchio poteva lavorare per tutta la sua vita per la stessa azienda: oggi non è più così, anche per colpa dell'automatizzazione. Il mondo del lavoro sta cambiando, sarebbe auspicabile che il mondo della politica lo comprendesse. Invece la tecnologia è avanti almeno 10-15 anni rispetto alle leggi. Le normative dovrebbero migliorare la gestione del prepensionamento, dei bandi di lavoro della pubblica amministrazione...».