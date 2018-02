Meloni: «Ricevuto rassicurazioni importanti da Amazon»

ROMA - «Fratelli d'Italia aveva duramente protestato contro l'ipotesi che Amazon, la multinazionale dell'e-commerce utilizzasse un braccialetto elettronico per controllare i suoi dipendenti. Abbiamo accettato l'invito dell'azienda a venire a visitare il centro di distribuzione di Passo Corese. Abbiamo posto con forza la questione del braccialetto e anche quella della tutela del marchio italiano, del made in Italy dei prodotti che vengono venduti. Non ci sarà, dice l'azienda, un braccialetto per controllare i lavoratori italiani di Amazon. Siamo contenti di aver fatto chiarezza e continueremo a vigilare». Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia e candidata premier Giorgia Meloni a margine della visita di oggi al centro di distribuzione Amazon di Passo Corese nel corso del quale ha incontrato i lavoratori e i vertici dell'azienda tra cui l'Ad di Amazon Italia, Tareq Rajjal.