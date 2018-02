Elezioni, Meloni contro gli inciuci: «Il 18 febbraio manifestazione a Roma per vincolo di mandato»

LATINA – «Il 18 febbraio a Roma Fratelli d’Italia ha convocato tutti i suoi candidati e chiederà loro di prendersi un impegno di fronte al popolo italiano sul rispetto del vincolo di mandato», lo ha annunciato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante la conferenza a Latina per la presentazione delle liste di FdI per la Regione Lazio. «Noi non tradiamo: i nostri parlamentari non tradiscono. Non ci saranno i nostri voti per fare alcun inciucio». Così, il numero uno di Fdi, ha lanciato l’invito anche al resto del centrodestra : «Spero che parteciperanno anche Berlusconi e Salvini con i parlamentari di Forza Italia e Lega Nord. Penso che sarebbe bello se questa manifestazione si svolgesse tutti insieme».

Attesa la risposta di Forza Italia e Lega Nord

Immediatamente, l’appello è stato rilanciato da tutti gli esponenti di Fdi. «No agli inciuci e sì al vincolo di mandato» rilancia Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia. «Il 18 febbraio – ha proseguito – prenderemo un impegno solenne con gli italiani e saremo alla grande manifestazione indetta da Giorgia Meloni. Chi verrà eletto con Fratelli d' Italia non parteciperà mai ai giochi di palazzo e rispetterà gli accordi presi con gli elettori». «Chiunque verrà eletto il prossimo 4 marzo rispetterà il vincolo di mandato, assumendosi l'impegno solenne di non tradire mai la volontà dei cittadini» è la promessa di Isabella Rauti, componente della Direzione nazionale di Fratelli d’Italia: «Spero inoltre che alla manifestazione indetta da Giorgia Meloni ci saranno anche gli alleati Berlusconi, Salvini e i candidati di Forza Italia e Lega nord per dar vita a un evento senza precedenti».

Pd e M5s: «Due facce della sinistra»

«Fratelli d’Italia è il movimento dei patrioti e non farà mai inciuci con le due facce della sinistra, Pd e M5S: lo ribadiremo a gran voce il 18 febbraio a Roma alla manifestazione convocata da Giorgia Meloni. Tutti i candidati di Fratelli d'Italia prenderanno l’impegno solenne si fronte agli italiani di rispettare il vincolo di mandato», sono state le parole del responsabile nazionale organizzazione di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida. Anche Daniela Santanchè ha lanciato il suo appello: «No al governo di inciucio: Fratelli d’Italia non si siederà mai a trattare con la sinistra o il M5S e non darà mai i suoi voti per dar vita a giochi di palazzo. I nostri candidati si impegnano solennemente a rispettare il vincolo di mandato e lo dimostreranno al popolo italiano durante la manifestazione che si svolgerà a Roma il 18 febbraio. Invitiamo anche i nostri alleati di Forza Italia e Lega nord a prenderne parte, per ribadire tutti insieme che chi si prende questo impegno non tradirà la fiducia degli italiani una volta al governo».