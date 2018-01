Elezioni, M5s presenta i suoi candidati «supercompetenti»: ecco i nomi

ROMA - "Persone di buona volontà, uomini e donne, a cui abbiamo aperto le porte del MoVimento, e che si sono messi a disposizione del nostro Paese. Hanno deciso di partecipare e hanno scelto il MoVimento 5 Stelle per cambiare l'Italia. Non sono semplicemente persone competenti, ma super competenti». Con queste parole Luigi Di Maio ha presentato i candidati M5s nei collegi uninominali, "cittadini che hanno una storia, che hanno portato avanti delle battaglie per il loro territorio. Sono professionisti, imprenditori, professori, campioni dello sport e del sociale, medici, rappresentanti di associazioni, militari, giornalisti, ricercatori. Il meglio dell'Italia. La rappresentano nella sua interezza. Sono persone che troppo spesso e troppo a lungo sono state tenute ai margini della cosa pubblica perché i partiti si sono presi tutto e hanno sempre riempito tutti i posti con i loro uomini d'apparato. Questo tempo è finito".

Il ritiro dell'ammiraglio

A poche ore dal lancio ufficiale delle candidature al Tempio di Adriano a Roma, però, l'ammiraglio Rinaldo Veri, uno dei primi nomi presentati alla stampa stamattina, è costretto a ritirarsi perché già consigliere comunale ad Ortona, eletto con una lista civica: "A malincuore - ha spiegato Veri - annuncio il mio ritiro, non ero al corrente della regola prevista dal Regolamento M5S che impedisce a chi ha già una carica elettiva di potersi candidare e proprio per questo non avevo ritenuto necessario informare di questa mia carica Luigi Di Maio». Al suo posto nel collegio Roma 10 (Gianicolense) entra Carla Ruocco, deputata uscente e tra i nomi più votati alle parlamentarie.

I nomi

Tra i candidati presentati da Di Maio il professore Mauro Coltorti, professore dell'università di Siena, geomorfologo di fama internazionale, candidato collegio di Siena al Senato; Cinzia Boniatti, sociologa, nel collegio di Rovereto al Senato; Paola Giannettakis, criminologa e analista comportamentale, esperta di intelligence e terrorismo, candidata alla Camera nel collegio di Perugia; Gino Di Manci, che ha partecipato al primo impianto di cuore artificiale in Europa, candidato alla Camera nel collegio di Foligno; il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, Mauro Vaglio, candidato nel collegio di Roma Portuense al Senato; al collegio di Giugliano per il Senato corre la ricercatrice del Cnr presso l'istituto di endocrinologia di Napoli Maria Domenica Castellon; Vincenzo Zoccano, non vedente, presidente del Forum Italiano Disabilità, candidato nel collegio di Trieste alla Camera contro Debora Serracchiani.

Gli uscenti in corsa per il proporzionale

Candidati nei collegi uninominali anche diversi parlamentari uscenti già in corsa per il proporzionale: lo stesso Di Maio, in corsa nel collegio di Acerra alla Camera, Roberto Fico nel collegio Napoli-Fuorigrotta Camera, e il suo fedelissimo Luigi Gallo nel collegio di Torre Del Greco Camera, Paola Taverna candidata nel collegio Roma-Quartiere Tuscolano al Senato, Nicola Morra nel collegio Cosenza del Senato, Nunzia Catalfo nel collegio di Catania al Senato. Se la giocheranno all'uninominale anche diversi parlamentari uscenti che con le parlamentarie si sono piazzati in posizioni che rendono la loro elezione difficile: Emanuele Scagliusi, Giorgio Sorial, Daniele Del Grosso, Andrea Colletti, Salvatore Micillo, Francesco D'Uva.

Sportivi, professori & co.

Tra gli sportivi candidati il campione di nuoto Domenico Fioravanti, candidato nel collegio di Torino 2 alla Camera, e il velista Andrea Mura, candidato a Cagliari. Poi Alessia D'Alessandro, economista, lavora a Berlino come referente della Cdu, candidata ad Agropoli alla Camera, Ezio Roi, ex preotre, candidato nel collegio Ferrara-Imola-Bologna del Senato, Francesca Tizi, ricercatrice di diritto processuale a Perugia, candidata al Senato nel collegio di Perugia, il professor Pierpaolo Sileri, medico di Tor Vergata, "dalle sue denunce - ha spiegato Di Maio - è partita l'inchiesta sul rettore dell'università negli scorsi mesi, Salvatore Caiata, presidente del Potenza Calcio, Patty L'Abbate, economista dell'ambiente, candidata nel collegio di Brindisi al Senato, Daniela Tisi, direttrice della rete museale Sibillini, nel collegio Macerata alla Camera, Marco Nardin, presidente dei giovani imprenditori della Confartigianato, candidato a Venezia al Senato, Paolo Biancone, docente di economia all'università di Torino, Margherita Corrado, archeologa, Sonia Santarelli, imprenditrice agricola del comune di Amatrice, Laura Paxia, Alberto Cozzella, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Roma, candidato al Senato nel collegio Viterbo, Maurizio Cattoi, ex forestale, Emanuela Del Re, ricercatrice università Niccolò Cusano. A sfidare l'attuale premier Paolo Gentiloni, nel collegio Roma1 (Centro) ci sarà invece Angelo Cirulli, piccolo imprenditore che ha investito in Banca Etruria e che ha difeso i risparmiatori truffati. Sempre a Roma in corsa nel collegio Roma Torre Angela per la Camera, l'economista Lorenzo Fioramonti mentre per il Senato, nel collegio Roma-Giancolense, il professor Claudio Consolo, docente della Sapienza ed esperto di procedura civile.