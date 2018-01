Di Maio lancia il Movimento di governo: "Partecipa. Scegli. Cambia"

PESCARA - «Partecipa. Scegli. Cambia»: sono queste le tre parole con cui il Movimento Cinque Stelle presenta il suo programma in vista delle elezioni politiche. Questo, in ultima istanza, sarà lo slogan della campagna elettorale dei pentastellati. Lo ha annunciato Luigi Di Maio dal palco di Villaggio Rousseau a Pescara. «E' la nostra storia. Abbiamo iniziato così, abbiamo scelto di partecipare, abbiamo iniziato a cambiare questo Paese, e lo faremo dal governo, se gli italiani ci daranno la possibilità" ha detto il candidato premier del M5S, durante l'evento conclusivo della tre giorni dedicata al programma elettorale.

La prima forza politica del Paese

«Se siamo qui se siamo la prima forza politica del Paese è perché in questi anni chi ci ha governato non ha messo cuore nelle sue scelte, mai" ha detto Di Maio, parlando alla stampa e agli attivisti. «Chiederemo ai cittadini italiani - ha aggiunto - di giudicare le forze politiche non per gli slogan ma per quello che hanno fatto, per come hanno governato. Noi abbiamo la credibilità che serve, quella di una forza politica che ha fatto quello che diceva».

Sorprese

Ci saranno «sorprese», ha poi annunciato di Maio, quando, nei prossimi giorni, il Movimento 5 stelle comunicherà la lista dei candidati nei collegi uninominali. «Questa è una legge strana (il Rosatellum bis, ndr), l'hanno fatta contro di noi ma dai conti che abbiamo potremmo triplicare i seggi», ha detto il candidato premier del M5S. «Vedrete i nomi nei prossimi giorni, loro credono già di aver vinto: alcuni sono stati contattati da leader di partiti italiani per dirgli 'ti prego non ti candidare con loro, ci rovini'», ha raccontato Di Maio, secondo il quale fra i nomi scelti personalmente da lui ci sono «trecento persone che faranno tremare i polsi ai partiti che credono di aver già vinto le elezioni. Ognuno di loro rappresenta una lotta, un'associazione, un pezzo di territorio».