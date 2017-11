Centrosinistra, Renzi promette: sarà coalizione con pari dignità. E lancia la Leopolda 8

ROMA - "La coalizione di centrosinistra alla quale stiamo lavorando - con il generoso contributo di tutti - dovrà garantire eguale dignità a tutti i componenti». Matteo Renzi ne è convinto. "Penso di poter dire che avremo una coalizione di qualità, con presenze significative sia alla nostra sinistra che al centro e che saremo competitivi praticamente in tutti i collegi" scrive il segretario dem nella sua Enews. "Metteremo in campo i migliori candidati, metteremo in campo le migliori idee: questo l'unico imperativo per vincere contro le destre e gli estremisti». A dispetto delle polemiche di questi giorni il Pd "ha tutte le condizioni per fare un ottimo risultato, mentre rimaniamo concentrati sull'aiutare il Governo Gentiloni a chiudere bene l'iter della Legge di Bilancio, e consolidando i risultati economici di questi anni giustamente difesi anche dal ministro Padoan in queste ore. Avanti, avanti insieme".

"Spazio alle idee"

La Leopolda "L8" sarà "scoppiettante" e molto incentrata sui racconti e sulle idee. "Poca politica tradizionale, come ai primi tempi, e molto spazio alle storie e alle proposte. Quelle da condividere, quelle da scrivere" assicura Renzi. "Ci sarà un momento di verifica sul reale stato di situazione economica del Paese, con l'esposizione dei numeri e il fact-checking sulle bufale di questi mesi. E molta curiosità per ciò che aspetta l'Italia dei prossimi anni. Anche il titolo "L8-incontro" richiama ciascuno di noi all'impegno. A lottare per un ideale, a lottare in prima persona, a lottare contro chi vorrebbe che tutti vivessero solo di rendita. Chi vuole partecipare trova tutte le informazioni sul sito", conclude..

"Poca politica tradizionale"

Renzi ribadisce che ci sarà "poca politica tradizionale alla L8, Leopolda 8, ma molta attenzione ovunque in queste ore alla costruzione di un'alleanza di centrosinistra che sia in grado di fare un bel risultato alle prossime elezioni politiche». "Come sapete da quando è entrato in vigore il Rosatellum circa due terzi dei parlamentari saranno eletti con il proporzionale puro e il Partito Democratico dovrà cercare di ottenere più seggi possibili per la propria lista. Il restante terzo sarà invece assegnato su collegi maggioritari il che deve portare alla creazione di un'alleanza credibile e competitiva", conclude.