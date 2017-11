Dopo la Sicilia Grillo rilancia per le Politiche: «Siamo noi i vincitori morali, vi siete battuti come leoni»

PALERMO – Il centrodestra ha vinto le elezioni siciliane e Nello Musumeci è il nuovo governatore dell'Isola. Ma Beppe Grillo non ha dubbi: «Siamo noi i vincitori morali». Il Movimento 5 stelle si conferma primo partito e prende quasi il triplo dei voti del Pd. Un risultato discreto, ma inoppugnabile. Il testa a testa tra Giancarlo Cancellieri e Nello Musumeci ha fatto capire al Paese – qualora ce ne fosse bisogno – che la sfida delle prossime Politiche sarà tutta tra il Movimento 5 stelle e la coalizione di centrodestra. E Grillo non perde il suo entusiasmo, anzi incoraggia i suoi in vista della nuova tornata elettorale. «Vi siete battuti come leoni, avete ottenuto un risultato che ha restituito ad ognuno la sua vera faccia – scrive il fondatore del M5S sul suo blog - . Ieri sera molte facce saranno state davanti agli specchi a chiedersi per quanto tempo ancora il nulla continuerà a concedergli delle chances».

Grillo: Siamo noi i vincitori morali

«Io invece ho pensato al vostro sorriso: Giancarlo, Luigi e Alessandro: vi ho visti correre verso i cittadini. Vedo le vostre espressioni sincere, fiduciose, allegre, determinate e veramente felici - osserva ancora il leader del Movimento -. E' impossibile negare quel senso di amarognolo che proviamo nel profondo; deriva da una corsa per la vittoria la cui cifra più evidente è stata l'entusiasmo». Grillo di dice «orgoglioso» di loro per tantissime ragioni, la più importante di tutte è che «non avete perso quell'entusiasmo, neppure per un attimo». E grazie a loro «niente maalox ieri sera, sono contento e sento che l'avventura è appena ricominciata, perché noi non facciamo politica, questa è la nostra avventura per restituire dignità ad un Paese bellissimo che amiamo – prosegue - . Il lavoro più bello del mondo. Grazie ragazzi».

Il M5S è la prima forza politica della Sicilia

Sul blog, però, c'è spazio anche per alcune considerazioni di altro genere: «La Sicilia è stata davvero spogliata di una possibilità storica – commenta Grillo - . Un'accozzaglia di personaggi incredibili ha tessuto una tela fitta ma vecchia, come nelle case scure dove si ambientano gli horror». Il Movimento 5 stelle è la prima forza politica in tutto il Paese ed in Sicilia e il suo fondatore tiene a sottolineare che «abbiamo ottenuto un risultato che ha rovesciato gli equilibri in quella solita vecchia melma che ci troveremo ad affrontare fra qualche mese». Una «melma» che secondo Grillo si pone un'unica domanda: quanta siamo? Basterò per continuare a invischiare il Paese? «Ma lasciamoli lì, per adesso, a giocare a Sudoku per sbrogliarsi da se stessi», conclude il comico prestato alla politica.