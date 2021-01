L' e-bike sharing VAIMOO, unica innovazione italiana premiata al CES 2021

VAIMOO, la soluzione di e-bike sharing connesso progettata da Mermec, multinazionale italiana attiva nei settori delle tecnologie avanzate per il trasporto, vince il CES 2021 Innovation Awards Honoree, nella categoria Vehicle Intelligence and Transportation, al più importante evento internazionale dedicato all’elettronica, il Consumer Electronic Show che quest’anno si svolge in digitale dall’11 al 14 gennaio.

VAIMOO, unica innovazione italiana premiata, è la soluzione completa di e-bike sharing, composta da biciclette elettriche, stazioni di ricarica e app per l’utilizzo del servizio, che consente di migliorare la distribuzione e la manutenzione della flotta attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, dati di geo-localizzazione e parametri di funzionamento provenienti dal campo in tempo reale.

Tecnologie IoT

Il sistema è progettato per essere adattabile ad ogni scenario di micromobilità e di trasporto dell'ultimo miglio, sia pubblico che privato, e sfrutta tutte le potenzialità delle tecnologie IoT (internet delle cose) per una rapida integrazione con altri mezzi, come metro, treno o autobus, col fine ultimo di garantire un’esperienza di viaggio unica e ben integrata.

Oltre al prestigioso riconoscimento del CES, si aggiunge, parallelamente, anche l’annuncio di un nuovo accordo siglato con la svedese Voi Technology, il più importante operatore europeo per i servizi di micromobilità, che ha scelto le e-bike connesse VAIMOO per estendere il proprio servizio di sharing nel Regno Unito. Un accordo che arriva dopo lo sbarco della soluzione italiana nelle città di Copenaghen e Rotterdam.

«Siamo onorati ed entusiasti di essere stati premiati dal CES Innovation Awards» - ha dichiarato Matteo Pertosa, Direttore del progetto e Membro del Consiglio di Amministrazione di Mermec - «È la terza volta negli ultimi quattro anni che come Gruppo Angel riceviamo questo riconoscimento anche questa volta ottenuto grazie al grande lavoro di tutto il team».