Un sistema di comunicazione specifico per trasmettere ed aggiornare le procedure Covid-19 direttamente agli operai

BIELLA - La pandemia da Coronavirus è un evento sconvolgente che ha toccato da vicino le nostre vite. Il lockdown ed il distanziamento fisico hanno evidenziato come internet e le moderne tecnologie siano diventate un perno tanto importante per la società e tutto lascia suggerire che lo diventeranno sempre di più. Ci troviamo oggi di fronte a importanti sfide che richiedono dei cambiamenti e probabilmente un cambio di passo nell’approcciare le attività di tutti i giorni con soluzioni nuove che sfruttino le tecnologie a disposizione.

In particolare, eventi come la pandemia da COVID-19, hanno dimostrato quanto siano preziose flessibilità e adattamento per poter uscire agevolmente da una situazione di crisi. Questo vale anche per le aziende che si trovano oggi di fronte a sfide importanti; sarà cruciale la capacità di rinnovarsi ed adattarsi a scenari in costante mutamento.

La sfida attuale può quindi essere affrontata come un’occasione per ripensare all’organizzazione aziendale e alla comunicazione interna, abbracciando soluzioni tecnologiche nuove, utili non solo per il contesto attuale, ma anche per quello che sarà il futuro delle imprese (es: la comunicazione continua e da remoto con i lavoratori).

Una risposta pratica ed efficace alle esigenze di oggi

Con queste premesse e partendo dal sistema Help’s Navigator , la HELPS di Biella ha realizzato un prodotto, Help’s Smart , che costituisce una risposta pratica ed ancora più efficace per le specifiche esigenze di oggi.

Help’s Smart è un sistema di gestione della comunicazione, rivolto agli operai, adatto alla pubblicazione e aggiornamento continuo di misure organizzative, modalità di utilizzo dei DPI, regole di distanziamento ed accesso, procedure di emergenza, in attuazione a:

nello specifico: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro di cui al DPCM 26/04/2020;

di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro di cui al DPCM 26/04/2020; più in generale: «Policy aziendale» di diffusione della cultura della sicurezza (es: comportamenti dei propri dipendenti in situazioni peculiari).

