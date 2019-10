Autorità USA e UK a Facebook: sospendere piano criptaggio messaggini

NEW YORK - Il procuratore generale degli Stati Uniti William Barr e altri funzionari statunitensi, britannici e australiani stanno premendo su Facebook per offrire alle autorità un modo per leggere i messaggi crittografati inviati dagli utenti, riaccendendo le tensioni tra le società tecnologiche e le forze dell'ordine. WhatsApp, di proprietà di Facebook, ha già la crittografia end-to-end, il che significa che nemmeno Facebook può leggere il testo dei messaggi. Facebook prevede di estendere in futuro tale protezione a Messenger e a Instagram Direct. Ma le autorità Usa chiederanno a Facebook di non introdurre tale passo come risulta da una lettera aperta al CEO di Facebook Mark Zuckerberg una cui copia è stata anticipata dall'Associated Press. Sulla stessa iniziativa aveva anche scritto il sito BuzzFeed.

Interessi contrapposti

«Le aziende non devono progettare deliberatamente i propri sistemi in modo da impedire qualsiasi forma di accesso ai contenuti, anche per prevenire o indagare sui reati più gravi», hanno scritto. Il problema è sintetizzato da due esigenze contrapposte: mentre le forze dell'ordine vogliono un modo per leggere i messaggi analogo alle intercettazioni telefoniche per le telefonate, gli esperti di sicurezza affermano che concedere alla polizia tale accesso rende i messaggi non sicuri per tutti.

Lo «sforzo» del Dipartimento di Giustizia

La lettera segna l'ennesimo tentativo nel continuo sforzo del Dipartimento di Giustizia di spingere le aziende tecnologiche a fornire alle forze dell'ordine l'accesso a dispositivi e applicazioni crittografati durante le indagini. L'ex direttore dell'FBI James Comey aveva sostenuto la necessità che le forze dell'ordine trovassero una soluzione alternativa ai dispositivi e alle comunicazioni crittografate. E aveva pubblicizzato le sue pressioni per ottenere l'accesso a un iPhone appartenente a un autore di un attacco terroristico a San Bernardino, in California, che ha ucciso 14 persone nel 2015.

Il precedente con Apple

Apple ha resistito a tali sforzi ed è andata in tribunale per la richiesta dell'FBI che voleva che Apple la lasciasse disabilitare le misure di sicurezza che impediscono i tentativi di indovinare il codice di accesso del telefono. Sebbene l'FBI chiedesse questa possibilità solo per tale singolo caso, il CEO dell'azienda Tim Cook aveva sostenuto che la tecnica potrebbe essere riutilizzata su un certo numero di dispositivi rendendo così gli utenti iPhone più vulnerabili alle spie e ai ladri informatici. L'FBI cedette dopo aver trovato un altro modo per entrare nel telefono di San Bernardino.

Problema «oscuro»

Barr presenterà la richiesta a Facebook in una lettera insieme al segretario alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti Kevin McAleenan, il segretario per la casa del Regno Unito Priti Patel e al ministro degli Affari interni dell'Australia Peter Dutton. Una notizia che era stata anticipata da BuzzFeed. L'uso crescente di comunicazioni criptate end-to-end è stato definito dal Dipartimento di Giustizia usa come un problema «oscuro».