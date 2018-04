Andrea ha inventato la ruota che si piega ed entra nello zaino

VALBRENTA - Lui si chiama Andrea Mocellin, ha 33 anni, laureato al Master in progettazione di veicoli al Royal College of Art di Londra. E’ uno di quei ragazzi che - nato a San Nazario, in Valbrenta - per realizzare i suoi sogni, è dovuto andare via dall’Italia. Un’Italia che, quanto a innovazione e nuove tecnologie, ancora arranca, fa fatica a salire la china e dare un’opportunità in più ai suoi giovani. Andrea, però, benché fuori dal nostro Belpaese, un futuro lo ha avuto e potrebbe ora darlo anche ad altri.

Ha messo insieme i suoi studi e quelli per la Terra, sempre più insofferente a causa dell’inquinamento. E ha creato «Revolve», una ruota semplice, ma straordinariamente innovativa. Che si piega. Per Andrea si tratta del futuro: in un giorno non troppo lontano, ci sposteremo sempre più utilizzando mezzi ecosostenibili che avranno bisogno di spazi sempre più ridotti. E’ il futuro dei veicoli pieghevoli.

Per i mezzi di trasporto a propulsione umana sono richieste generalmente ruote di grandi dimensioni. La ruota di Andrea, invece, occupa fino al 60% di spazio in meno, quando è piegata, e consente all’utente di trasportarla addirittura nello zaino. O persino in un bagaglio a mano da sistemare nella cappelliera degli aerei. «E’ compatibile con la maggior parte dei modelli di biciclette e sedie a rotelle e con tutti i mezzi di trasporto che utilizzano ruote da bicicletta di grandi dimensioni. Con una semplice azione si può aprire e chiudere la ruota, rendendola pratica e comoda a ogni utenza», ha spiegato Andrea.

L’idea è nata anche grazie all’esperienza che Andrea ha maturato come designer in diverse aziende, tra cui Alfa Romeo/Maserati, Pininfarina, Audi AG, Cleto Munari e molti altri. Oggi lavora a Monaco di Baviera, per NIO, una startup che si occupa di progettare e sviluppare auto elettriche a guida autonoma. Ma è il futuro della nuova mobilità a interessargli davvero. Revolve ci ha messo ben 3 anni a vedere la luce, dopo un lungo lavoro di progettazione e prototipazione anche grazie a stampanti 3D che hanno permesso di raggiungere la forma desiderata e, soprattutto, il meccanismo di apertura/chiusura che fa raggiungere alla ruota quasi le sembianze di un vero e proprio bagaglio. La sua portabilità è garantita da due maniglie che bloccano e sbloccano la ruota quando viene aperta.

Per adesso siamo alla fase prototipo, ma il progetto promette molto bene, adattare e reinventare la mobilità delle persone a partire dalla ruota, è una nuova sfida che può che può rendere i veicoli più efficienti per la vita di tutti i giorni.