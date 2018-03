ANACAPRI - In risposta ad una call del programma Horizon2020 il Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologia dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in partnership con la Rete EIT Raw Materials e la Rete Enterprise Europe Network e l’Enea ha organizzato l’evento «BUSINESS EVENT ON MATERIALS, RAW MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY– Be-MAT2018».

Durante l’evento si alterneranno momenti di confronto, formativi e di matchmaking, allo scopo di favorire la creazione di reti e di sinergie fra strutture di ricerca, imprese e finanziatori, con l’obiettivo ultimo di condividere progetti, erogare servizi su misura per imprese e ricercatori, prototipare idee innovative e finanziare innovativi progetti imprenditoriali e di ricerca nel settore dei materiali.

Struttura dell’evento

Sono previsti un bootcamp sul business model e sul pitching, aperto esclusivamente a ricercatori e startuppers early stage (max due anni di attività) per aiutarli a trasformare le loro idee in nuovi business; una sessione formativa Key Notes sui temi Raw Materials e Circular Economy; due sessioni di Bilateral Meetings (B2B) aperte a ricercatori, imprenditori e finanziatori, finalizzate alla creazione di reti e collaborazioni per lo sviluppo e la concretizzazione di idee progettuali e due sessioni di Pitching durante le quali ricercatori e imprenditori avranno l’opportunità di presentare i loro progetti davanti ad una platea di investitori e big players.

Modalità di partecipazione

Potranno partecipare al bootcamp i ricercatori e le start-up early stage operanti nel settore dei materiali e preselezionati attraverso il bando «Business Idea Competition 2018», indetto dalla Rete EIT Raw Materials. Le candidature sono aperte fino al 31 marzo.

La Key Notes Session e i B2B sono aperti a coloro i quali si siano registrati sul sito dedicato; per la Key Notes Session la disponibilità è fino ad esaurimento posti, per i B2B è necessario registrarsi entro il 10 giugno. Per partecipare alle Pitch Sessions occorre presentare apposita richiesta via e-mail all’indirizzo een@cnr.it (oggetto del messaggio: «Pitch Selection») entro il 31 maggio.