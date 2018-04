Google cancella da Chrome le estensioni per produrre criptomonete

MILANO - L’obiettivo è quello di «mettere i bastoni tra le ruote» a chi si occupa di criptomonete, in particolare a chi si occupa della loro produzione utilizzando il broswer di ignari utenti. Mentre rimangono incerte le sorti delle più svariate monete virtuali (bitcoin compreso, ndr.) molti dei giganti della tecnologia hanno recentemente annunciato piani per vietare tutte le pubblicità relative alle criptomonete sulle loro piattaforme. E Google ha fatto un ulteriore passo avanti annunciando che vieterà tutte le estensioni di estrazione di valuta crittografica dal proprio browser web, Google Chrome.

Google Chrome è il browser web di Google, viene utilizzato in tutto il mondo ed è spesso visto come un concorrente diretto di Mozilla Firefox e Microsoft Edge. E 'nativo di dispositivi di Google come il Chromebook e molti telefoni Android. Il browser, permette agli utenti di installare estensioni che possono offrire diversi servizi e miglioramenti a chi utilizza Google Chrome, le estensioni possono essere utilizzate per bloccare gli annunci, salvare le password e anche estrarre i codici colore HEX dai siti web, le possibilità sono quasi infinite.

Va da sé che gli sviluppatori avrebbero usato questa libertà all'interno di Chrome per creare estensioni che permettessero l'estrazione di valuta crittografica direttamente dal computer degli utenti e, in effetti, è quello che è successo fino a ora. Ma la mossa di Google si affianca alle recenti paure secondo cui le attività di mining sarebbero estremamente dannose e una vera minaccia per gli utenti di computer. Il problema con tali estensioni è che la loro attività consuma una grande quantità di potenza di elaborazione del computer, lasciandone meno per i compiti che l'utente potrebbe cercare di eseguire attivamente sul proprio pc.

Inizialmente, qualsiasi estensione per l'estrazione di valuta crittografica progettata per l'uso in Chrome doveva delineare e rivelare il vero scopo dell'estensione e doveva essere progettata solo per estrarre la propria valuta. Google ha tuttavia detto che il 90% delle estensioni di mining sul Google Store non hanno seguito queste regole, ma si sono mascherate come qualcosa di utile per un pubblico più ampio di Google Chrome, al fine di aumentare il loro numero di installazioni. La maggior parte delle estensioni e dei siti di cripto-mining sono progettati per generare una valuta virtuale chiamata Monero, che supporta tale attività nella sua progettazione.

Questa è solo l'ennesima storia nella saga tra Google e l'industria delle monete virtuali. L’azienda ha detto molto chiaramente di voler proteggere i suoi clienti da truffe e attività dannose, ma sul rovescio della medaglia, sembra voler continuare a investire nel settore.

I cambiamenti annunciati sono entrati in azione con effetto immediato, il che significa che coloro che hanno fatto affidamento sulle estensioni di mining «incriminate», dovranno trovare un nuovo modo per produrre moneta virtuale dal loro pc. Se questo ridurrà o meno la quantità di attacchi illegali all'interno della blockchain non è dato sapere. Ma potrebbe essere solo una questione di tempo.