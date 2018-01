Corea del Sud pronta a vietare Bitcoin e la criptomoneta cade

ROMA - Che fine faranno le criptovalute? Le previsioni sono tutt’altro che positive dopo l’annuncio del ministro della giustizia della Corea del Sud Park Sang-Ki. Il politico è, infatti, intenzionato a vietare le transazioni di criptomonete proprio all’interno della Corea del Sud, ai primi posti al mondo per numero di transazioni in criptovalute ,con una quota del 20% sul totale a livello globale.

Immediato l’effetto sulle quotazioni delle monete virtuali, in particolare Bitcoin che sulla piattaforma coindesk accusa uno scivolone dell’8,50% scendendo sotto la soglia dei 14mila dollari. Sul circuito coreano Bithump la moneta virtuale Bitcoin accusa un tonfo del 18%, la principale concorrente Ethereum crolla del 23%. In particolare il ministro coreano ha annunciato che sta definendo norme che «fondamentalmente vieteranno qualsiasi transazione basata su criptovalute».

Solo ieri Warren Buffet, il famoso investitore miliardario di Wall Street, aveva manifestato il suo pessimismo nei confronti della moneta virtuale: «Sono quasi certo che faranno una brutta fine». Il cosiddetto oracolo di Omaha, la località che ha dato i natali al CEO della conglomerata Berkshire Hathaway, ha spiegato ai microfoni di Cnbc di non avere alcun interesse a scommettere su un ribasso dei prezzi di Bitcoin nel mercato dei future. Niente operazioni "short" per lui e la sua azienda, anche se a Buffett non dispiacerebbe "comprare put di cinque anni su ogni criptovaluta in circolazione». Il riferimento è a opzioni che danno il diritto a chi le possiede di vendere un determinato asset a un certo prezzo, di fatto scommettendo su un ribasso della quotazione. "Non possediamo nessuna criptovaluta e non facciamo operazioni short su nessuna", ha aggiunto Buffett.