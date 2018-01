Bitcoin recupera quota 15.000 grazie a scommessa di Peter Thiel

NEW YORK - Bitcoin ha recuperato quota 15.000 sulla scia di un articolo del Wall Street Journal, secondo cui l'imprenditore della Silicon Valley Peter Thiel sta scommettendo sulla criptovaluta.

Su Coinbase, la valuta digitale sale dell'1,1% a 15.085 dollari. Su CoinDesk avanza dell'1,9% a 17.977 dollari. Andamento misto per future di Bitcoin: il contratto gennaio al CME Group vale 15.075 dollari, in rialzo da 14.855 di ieri; quello con la stessa scadenza quotato al Cboe vale 15.040, in calo di 15 dollari sulla chiusura di ieri; ambo i contratti avevano finito in rialzo gli scambi di ieri. Ripple intanto, la seconda valuta digitale più diffusa dopo Bitcoin, ha raggiunto nuovi record a 2,73 dollari.

Stando al Wsj, la società di venture capital cofondata da Thiel (Founders Fund) comprò 15-20 milioni di dollari della criptovaluta; ora quell'investimento vale centinaia di milioni di dollari. Thiel, famoso per avere scommesso in aziende ai loro primi passi come Facebook, è diventato particolarmente noto per avere sostenuto la candidatura di Donald Trump alle elezioni presidenziali del novembre scorso in Usa. Va detto che agli investitori del fondo ha spiegato che alla fine Bitcoin potrebbe anche arrivare a valere nulla.