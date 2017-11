Fondi di investimento per startup e PMI

ROMA - Venture Capital, Private Equity, startup. Molto probabilmente quest’anno si chiuderà con il segno meno. I numeri non sono incoraggianti. Secondo Aifi e PwC - Transaction Services, la prima parte dell’anno ha registrato un ammontare investito pari a 1,9 miliardi di euro, in calo del 61% rispetto ai 4,9 miliardi di euro al 30 giugno 2016. Confermato anche il nanismo delle startup con un’assenza sempre più consistente di mega deal. Malgrado il mercato abbia subito una battuta d’arresto, però, il 2017 è stato anche un anno in cui sono nati un certo numero di fondi di investimento per startup. Qui una lista a cui potete fare riferimento, sia che abbiate appena lanciato una startup, sia che vi interessino maggiormente gli investimenti di una Corporate.

TechlHub

E’ il nuovo fondo lanciato da Franco Petrucci, fondatore e CTO di Decisyon, un’impresa nata a Latina nell’ambito dell’Internet delle cose che ha ottenuto il più grande finanziamento da investitori statunitensi negli ultimi quindici anni: 60 milioni di dollari. L’obiettivo è finanziare 300 startup nei prossimi tre anni. TechlHub punta a raccogliere una dotazione iniziale di 50 milioni di euro mettendo a disposizione un know how in grado di fornire una piattaforma integrata (TechlHub studios) di interoperabilità tra startup, che verranno selezionate, «accelerate», e accompagnate alla fase del «go to market» in modo che siano già pronte per il grande salto – davanti al quale le nuove imprese digitali italiane si fermano – sui mercati internazionali. L’obiettivo del fondatore di Decisyon è di cavalcare la rivoluzione dell’Industria 4.0.

Italia Venture I

Il fondo d’investimento gestito da Invitalia Ventures SGR ha appena ricevuto oltre 21 milioni di euro dalla Banca Europea degli Investimenti. Secondo quanto riporta lo stesso sito della BEI, che annovera una consistente lista di progetti finanziati in tutta Europa, il totale degli investimenti erogati a Invitalia Ventures raggiungerebbe, però, i 100 milioni di euro. E’ probabile che seguiranno quindi successive sottoscrizioni anche se al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli in merito.

Fondo Cariplo Factory

E’ stata definita la più importante operazione di venture capital in Italia ed è il fatto che a metterla in atto sia una società nata da poco più di un anno, la rende ancora più degna di valore. Stiamo parlando del fondo dal valore di 100 milioni di euro annunciato da Cariplo Factory e dedicato a growITup, la piattaforma di Open Innovation creata in partnership con Microsoft e rivolto a tutte le startup digitali italiane. Con un obiettivo finale di 100 milioni di euro e un first closing fissato a 25 milioni, il fondo interverrà proprio a sostegno di quelle startup in fase post seed che approderanno sulla piattaforma di growITup.

Lazio Venture

E’ il fondo dei fondi di venture capital promosso dalla Regione Lazio attraverso le risorse del Por-Fesr 2014/2020 per il sostentamento delle iniziative imprenditoriali della regione. L’obiettivo del fondo, con una dotazione di 56 milioni di euro, è sviluppare il mercato degli operatori di venture capital per investire strutturalmente nel capitale di rischio delle startup e delle Pmi del Lazio.

Il fondo di Borsadelcredito.it

Si chiama Colombo ed è il primo fondo di di credito domestico che opera prestiti diretti alle piccole e medie imprese. Nella fattispecie, il fondo, chiuso e dedicato agli investitori professionali, ha un’obiettivo di investimento di 100 milioni di euro. Sono previsti vari closing per i primi due anni e il calcolo del NAV due volte l’anno. Le quote minime di investimento variano tra 500mila e 2 milioni e 500mila euro a seconda delle classi di investimento.

Blu1877

E’ il nuovo fondo di Barilla. Un ibrido a metà tra un fondo e un innovation hub, un polo d'innovazione a 360 gradi tutto incentrato sul cibo. Non solo meri finanziamenti, ma la reale possibilità per gli innovatori di accedere a un impianto pilota dell'azienda, dove possono acquisire nuovi concetti alimentari e sperimentare piccole serie di produzione in lotti, oltre a una rete virtuale di consulenti e altri acceleratori alimentari e tecnologici.

CAPITOL 1

E’ il nuovo fondo di venture capital italiano che approda a Roma, oltre a essere la prima società certificata europea ad essere autorizzata da Bankitalia nella capitale. Non un semplice fondo di venture capital, ma un vero e proprio venture accelerator, dato che - oltre agli investimenti - affiancherà le startup con un articolato programma manageriale, commerciale e tecnologico. Il taglio medio delle operazioni di investimento di CAPITOL 1 sarà di 2,5 milioni di euro (dal milione a un massimo di 5 milioni), estendibile con eventuali co-investimenti mirati.