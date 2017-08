Cos'è Bitcoin Cash, la nuova criptovaluta figlia della secessione

MILANO - E’ stato definito dalla community il «vero contante elettronico peer-to-peer per Internet». Stiamo parlando di Bitcoin Cash la nuova criptovaluta creata dalla community di sviluppatori del Bitcoin che, delusi dai limiti della valuta digitale Bitcoin, hanno deciso di unirsi e spaccare il mercato in due, creando appunto Bitcoin Cash, una vera e propria moneta 'ribelle' e rivoluzionaria.

Arriva Bitcoin Cash

La proposta è stata realizzata dalla piattaforma Bitcoincash.org. Il software sarà aggiornato automaticamente entro novembre cosicché i possessori di Bitcoin avranno in modo automatico anche Bitcoin Cash. Una vera e propria secessione frutto del superamento di un codice considerato dai creatori obsoleto e che punta sulla sicurezza: la nuova moneta arriva a 8MB contro 1MB del rivale. Il sistema dei Bitcoin, infatti, può processare solo fino a 1MB di transazioni ogni 10 minuti. L’aumento delle transazioni, cresciuto notevolmente malgrado le iniziali aspettative, crea, infatti, rallentamenti nell’approvazione dei vari movimenti, mandando in down il sistema, dato che è necessario attendere anche diverse ore prima di sapere se la transazione è andata a buon fine. Il sistema è, infatti, basato su blocchi che convalidano e registrano i movimenti della valuta, creati dalla stessa comunità decentralizzata. Per darvi un’idea la rete Bitcoin riesce a gestire sette operazioni al secondo rispetto alle 2mila di Visa. Il dover aspettare ore prima di sapere se la transazione è stata convalidata ha rappresentato, quindi, il motivo principale di questa secessione, già ampiamente annunciata.

Cosa succede da oggi

Bitcoin Cash dispone quindi di blocchi molto più grandi (8MB) e da oggi ha in comune tutta la Blockchain. Questo significa che ai possessori di Bitcoin sarà duplicata la quantità di criptovalute in possesso, le quali avranno tuttavia valori di mercato differenti. Se ieri avevamo 5 Bitcoin domani avremo 5 Bitcoin e 5 Bitcoin Cash, i quali avranno, però, un peso diverso sui mercati. A oggi Bitcoin è quotato attorno a 2780 dollari, mentre i Bitcoin Cash quotano al momento 277,89 dollari. Il periodo che seguirà sarà caratterizzato probabilmente da molta volatilità delle criptovalute. Il futuro di Bitcoin Cash dipenderà dal supporto che riesce a conquistare da parte degli sviluppatori, ma non è sbagliato attendersi un calo del prezzo di Bitcoin.