GENOVA - Protesta dei lavoratori dei centri per l'impiego della Liguria stamani a Genova davanti all' ingresso del Consiglio regionale. A novembre scade il contratto a 115 lavoratori su 150, che rischiano di perdere il posto nel caso che un nuovo bando di gara affidi l'appalto ad altre società.

PROROGA IN SCADENZA - «Cgil e Uil esprimono preoccupazione per la situazione occupazionale dei lavoratori impegnati nei servizi in appalto dei centri per l'impiego - denunciano i sindacati -. Si avvicina la scadenza della proroga degli appalti grazie ai quali da circa 15 anni si sono garantiti i servizi per l'impiego e il salario delle 150 persone che vi lavorano, seppur a fronte della diminuzione del valore dell'appalto e quindi delle ore di servizio a seguito dell'ultima proroga».

NON CI SONO CERTEZZE - «Pur in presenza di un tavolo di trattativa non abbiamo alcuna certezza di quale concreto percorso verrà perseguito né per la tutela occupazionale né per l'adeguamento e potenziamento dei centri, oggi in forte difficoltà a causa dell'esiguo numero di dipendenti»