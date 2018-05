Fuoco in un parcheggio, quattro auto ridotte in cenere

IMPERIA - Quattro auto sono andate distrutte dalle fiamme mentre una quinta è stata danneggiata la scorsa notte in un parcheggio di Arma di Taggia, nell'imperiese. Ignote le cause del rogo, in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine.

FIAMME DOMATE - Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sanremo che sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando che si propagassero ad altri veicoli.

INCENDIO DOLOSO? - Sembra prendere piede l'ipotesi dolosa. Secondo quanto ricostruito, le fiamme sarebbero partite da una Fiat Y10 per poi propagarsi a una Ford Focus, a una Toyota Rav e a una Fiat Panda. L'auto danneggiata è una Mini Cooper parcheggiata al fianco della Focus.