GENOVA - Da rapinatore seriale si era trasformato da anni in spacciatore: è stato arrestato con 16 chilogrammi di droga. Protagonista è un uomo di 70 anni, con alle spalle diverse condanne. E'stato arrestato dai poliziotti della Sezione Narcotici della Squadra Mobile: aveva 1kg di cocaina in auto e 15 di marijuana nella cantina di casa, in via Bracelli, a Marassi.

IL CONTROLLO - Il malvivente è stato riconosciuto e controllato da un ispettore della narcotici mentre era in auto. L'uomo si è subito innervosito e così è scattata la perquisizione della vettura che ha portato alla scoperta della cocaina e all'arresto. Il pluripregiudicato era noto per aver fatto parte tra gli anni '80 e '90,della "Banda di Teglia" che compiva rapine in città e provincia, in farmacie, porta valori, banche, uffici postali e caselli autostradali. L'uomo, dopo aver scontato parecchi anni di prigione per reati diversi, era già stato in passato accusato di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti.